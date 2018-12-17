МЭР подготовил налоговые предложения для стабилизации цен топлива

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР в ближайшее время направит в правительство налоговые предложения для стабилизации цен на топливо, передает ТАСС

«Да, сейчас кое-что предлагаем с точки зрения других механизмов (не с помощью сделки о заморозке цен), которыми можно демпфировать эту всю ситуацию дополнительно к тому, что сейчас есть. Сейчас мы в ближайшее время наши предложения в правительство направим», — сказал он.

Он пояснил, что речь идет о налоговых предложениях.

«Это касается изменения системы налогообложения. Это не изменение уровня (налоговой нагрузки), это ряд структурных технических изменений», — сказал министр.

При этом Орешкин добавил, что сейчас ситуация на рынке топлива изменилась и оснований для роста цен на бензин нет даже в отсутствие сделки с нефтяниками.

«Цены очень серьезно упали, а курс при этом остался на том месте, где он был. И у нас рублевые цены на нефть упали процентов на 20. Поэтому другая вводная для рынка топлива — это, конечно же, фактор, который будет работать совсем в другую сторону, чем то, что мы видели в последний год», — пояснил министр.

Правительство и нефтяные компании договорились с 1 ноября зафиксировать цены на бензин и дизель. Компании обязались до конца этого года заморозить цены в мелком опте на уровнях, оговоренных в специальном протоколе. Вице-премьер Дмитрий Козак обещал, что на этом уровне они позволят независимым сетям, которые закупают нефтепродукты у компаний, поддерживать минимальную маржу рентабельности. Однако представители АЗС не раз говорили о том, что в случае роста цены нефти их деятельность окажется нерентабельной.

Кроме того, с 1 января в России акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на треть. Чтобы не допустить роста цен, правительство кроме заморозки цен приняло решение ввести компенсационный механизм — демпфер, который компенсирует нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке.