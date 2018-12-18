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Россия нарастила вложения в американские гособлигации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
В октябре Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 14,629 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США, опубликованные в понедельник.
В сентябре эта сумма составляла 14,4 млрд долларов.
В настоящее время Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,138 трлн долларов, следом за ним — Япония (1,018 трлн долларов). На третьей позиции находится Бразилия, вложившая в американские бумаги 313 млрд долларов, передает ТАСС.
Иностранные государства владели в октябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в 6,199 трлн долларов, в сентябре 2018 года этот же показатель составлял 6,223 трлн долларов.
К концу мая Россия выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США. В начале октября глава Минфина России Антон Силуанов объяснил изменение политики размещения резервов.
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