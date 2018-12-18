Россия нарастила вложения в американские гособлигации

В октябре Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 14,629 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США , опубликованные в понедельник.

В сентябре эта сумма составляла 14,4 млрд долларов.

В настоящее время Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,138 трлн долларов, следом за ним — Япония (1,018 трлн долларов). На третьей позиции находится Бразилия, вложившая в американские бумаги 313 млрд долларов, передает ТАСС

Иностранные государства владели в октябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в 6,199 трлн долларов, в сентябре 2018 года этот же показатель составлял 6,223 трлн долларов.