В Хабаровском крае могут создать лесные аукционы

Предприниматели Хабаровского края предложили властям региона создать лесные аукционы для крупных лесозаготовительных компаний, что, по их мнению, позволит сделать систему выделения лесосек экономически обоснованной, сообщает правительство края во вторник.

"В Хабаровском крае могут ввести лесные аукционы, на которых будут распределять участки для заготовителей древесины. Сейчас власти передают их в аренду потенциальным инвесторам с фиксированной ценой кубометра леса, которая в разы ниже рыночной. Предложение о создании экономически обоснованной системы выделения лесосек высказали на встрече с Сергеем Фургалом представители деловой общественности региона. Губернатор поручил проанализировать финансовую и юридическую сторону вопроса, после чего власти примут решение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители нескольких предпринимательских объединений Хабаровского края пожаловались Фургалу на непрозрачность лесозаготовок.

"Нет информации по характеристикам выделяемых делян, какими породами они засажены. Цена на переданный в аренду лес может отличаться в десятки и сотни раз от реальной. К примеру, кубометр, который оценивается для заготовителей в 60 рублей, на самом деле может продаваться за 600 рублей. Такая система подрывает основы конкуренции, а для региона — экономической безопасности", — приводятся в сообщении слова предпринимателей.

По словам Фургала, в ближайшее время в лесопромышленном комплексе края начнутся тотальные проверки. Сейчас формируется рабочая группа, в которую войдут представители надзорных органов и силовых структур. Они пошагово проинспектируют все звенья заготовительной цепочки.

"Мы создали цифровую карту всех заготовительных участков в нашем регионе. Теперь будем проверять, как крупные инвесторы выполняют условия, на которых получили в аренду лес", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Отмечается, что в настоящее время в крае лесные аукционы проводятся только для предприятий малого и среднего бизнеса, на конкурс выставляют небольшие деляны. В этом году краевое управление лесами провело 11 таких аукционов, по итогам которых заключено 170 договоров. От тендеров регион получит в казну 200 миллионов рублей дохода.