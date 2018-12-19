Минфин не смог разместить выпуск ОФЗ на 10 млрд рублей

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ выпуска №26223RMFS в объеме 10 млрд рублей из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска №26223RMFS 19 декабря 2018 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», — говорится в сообщении.

Накануне Минфин сообщил, что проведет три аукциона по размещению ОФЗ в объеме 25,13 млрд рублей. Министерство планировало предложить два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом в объеме 10 млрд рублей каждый, а также ОФЗ с индексируемым номиналом в объеме 5,13 млрд рублей.