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Впервые с лета недельные цены на бензин в России пошли на спад 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 58 минут назад
Потребительские цены на бензин в России за период с 11 по 17 декабря снизились на 0,1% после пяти недель стабильности до этого, сообщили в Росстате.
Ранее стоимость бензина в течение пяти недель увеличивалась на 0,1%, семь недель цены были стабильны. В последний раз бензин дешевел на неделе с 7 по 13 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
В целом с начала года цены на бензин к 17 декабря повысились на 9,4%.
На дизельное топливо недельные в данный промежуток времени не изменились. Неделей ранее дизтопливо дорожало на 0,2%, не менялось в цене двумя неделями ранее, росло на 0,4% еще одной неделей ранее, увеличивалось на 2,2% на предшествующей.
Ранее сообщалось о прогнозах главы Счетной палаты Алексея Кудрина касательно роста цен на бензин и возможности дефолта.
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