США провоцируют экономическую катастрофу

Точка невозврата: Трамп довел долг США до критического уровня

Огромный мировой долг способен послужить причиной очередной экономической катастрофы. По подсчетам Международного валютного фонда , мир задолжал 184 триллиона долларов — это около 225 процентов глобального ВВП, или более 86 тысяч долларов на человека. У кого самые огромные долги, чем чревата столь высокая долговая нагрузка и кому стоит беспокоиться об этом уже сейчас — в материале РИА Новости

Отпетые должники

Нынешняя оценка глобального долга от МВФ почти на два триллиона долларов больше той, что публиковалась в октябре. Новый показатель учитывает данные на конец 2017-го на основе информации, предоставленной 190 странами с 1950 года.

Примерно треть общей задолженности приходится на нефинансовые компании, порядка 60 триллионов — на финансовые. Правительства по всему миру набрали около 70 триллионов долларов долгов.

Крупнейшие заемщики в мире — США, Китай и Япония. Как говорится в отчете МВФ, они аккумулировали более половины глобального долга, что превышает их долю в мировом производстве.

Внешний долг России один из самых низких в мире — 525 миллиардов долларов, 18,7 процента ВВП. По расчетам МВФ, к 2023 году этот показатель достигнет 20,4 процента ВВП — весьма умеренная долговая нагрузка. Кроме того, Россия ликвидировала дефицит бюджета. В прошлом году расходы превысили доходы на 1,5 процента ВВП, в этом ожидается профицит.

Экономисты констатируют: общий размер мирового долга в государственном и частном секторах за последнее десятилетие взлетел на 60 процентов. И это очень опасно.

Что происходит

Еще в октябре МВФ предупредил, что суммарный долг стран мира рискует стать триггером нового кризиса.

К 2008 году среднее соотношение глобального долга к ВВП составляло 36 процентов, а сейчас — больше 50 процентов. В фонде уверены: мировая экономика оказалась в таком положении из-за политических решений, последовавших за банкротством Lehman Brothers.

Коллапса, возможно, удастся избежать, если реформировать финансовую систему. Но пока дела с этим обстоят неважно.

"В большинстве стран власти провалили практически все реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы — в первую очередь, от рискованных и необдуманных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад", — констатировали эксперты.

В МВФ признают: какие-то уроки за прошедшее десятилетие регуляторам удалось извлечь — это касается, в частности, увеличения банковских резервов и ужесточения надзора за финансовым сектором. Но этого явно недостаточно.

Одним из источников нового кризиса может выступить Китай, где до угрожающих масштабов разросся сектор теневого кредитования. Китайские банки все охотнее финансируют небанковские учреждения — брокерские конторы и ростовщиков, посредников между банками и бизнесом.

Объем теневого сектора кредитования в Китае достиг почти семи триллионов долларов. В МВФ считают, что этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.

Активы растут в цене

Впрочем, наряду с увеличением мирового долга растет и стоимость государственных активов.

Тридцать одна страна, обеспечивающая 61 процент глобального производства, располагает значительным собственным капиталом. Общая стоимость активов оценивается в 110 триллионов долларов — это в два раза больше, чем совокупный ВВП этих государств. Другое дело, что эти активы управляются зачастую неэффективно.

"Одни только доходы от нефинансовых и госкорпораций, а также государственных финансовых активов могут достигать трех процентов ВВП в год, что эквивалентно ежегодным сборам корпоративных налогов в странах с развитой экономикой", — отметили в МВФ.

Таким образом, полагают эксперты Института международных финансов, делать выводы о грядущей экономической катастрофе, исходя из совокупных глобальных данных о долге, пока преждевременно. Более целесообразно рассмотреть конкретные очаги задолженности в мире. Главный такой очаг — США, где, как уже признали американские конгрессмены, вероятность долгового кризиса наиболее велика.

Неуправляемый долг США

И без того непомерная долговая нагрузка США (более 21,5 триллиона долларов) в связи с ростом дефицита бюджета рискует стать неконтролируемой. Еще летом на это указал конгрессмен-республиканец Энди Биггс, назвав непропорционально высокие расходы бюджета топливом для разгорающегося "долгового пожара". Он напомнил, что бюджетные ассигнования не должны превышать 700 миллиардов долларов, а в 2018-м они уже достигли 1,3 триллиона.

"Страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги. Структурный дефицит создает "эффект колеи". Думаю, мы движемся к пропасти", — подчеркнул парламентарий.

По оценкам сенатора, на решение проблемы у американских властей осталось не больше десяти лет — к 2026 году фонд программы медицинского страхования престарелых (Medicare) окажется исчерпанным.

"Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас перспективы через восемь-десять лет", — констатировал конгрессмен.

Рекордные темпы роста

На улучшение ситуации с бюджетом США, рассчитывать, похоже, не приходится.

При администрации Трампа госдолг растет самыми высокими темпами за последние шесть лет: за два года — на 1,9 триллиона долларов. В следующие пару лет, по подсчетам аналитиков Bloomberg , прибавится еще 4,4 триллиона.

МВФ особо подчеркивает, что активы американского госсектора в значительной степени сосредоточены в государственных пенсионных фондах, ипотечных и студенческих кредитах. При сценарии, предполагающем более высокие процентные ставки в долгосрочной перспективе и быстрое падение цен на акции и недвижимость, общественный капитал США к 2020 году сократится до 26 процентов ВВП.

Один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио уверен: рецессии экономике США не избежать по причине "тройного дефицита": бюджета, торгового баланса и счета текущих операций. Как поясняет Далио, это отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30 процентов.