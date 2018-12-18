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Заклятый враг: Россия опять покупает бумаги США 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Россия вновь начала наращивать вложения в американские бумаги. Инвестиции растут на протяжении двух месяцев при том, что новые санкции Вашингтон может ввести против Москвы уже в 2019 году. Эксперты считают, что полностью от вложений в «суперликвидные и высокодоходные» американские облигации отказаться невозможно.
В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд Об этом сообщается на сайте Минфина США.
В сентябре доля России в американских государственных облигациях составляла $14,4 млрд
Лидирующие позиции по вложениям в госдолг США остались неизменными. Так, первое место занимает Китай — $1,138 трлн, за ним идут Япония и Бразилия — $1,018 трлн и $313 млрд соответственно.
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Россия начала сокращать вложения в казначейские облигации США на фоне роста геополитических рисков и обещанных новых санкций. Так, еще в марте Россия занимала 16-е место среди крупнейших держателей госдолга США с показателем в $96,1 млрд Но уже в апреле вложения резко сократились на $47,5 млрд, в мае — еще на $33,8 млрд
В июне Россия выпала из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США. К августу этого года вложения Москвы в treasuries упали до $14 млрд
Однако в сентябре инвестиции нашей страны в американские бумаги начали расти.
Таким образом, октябрь стал вторым месяцем, когда эти вложения увеличились, и произошло это на фоне продолжающихся угроз со стороны США о возможном введении новых санкций.
В частности, Америка продолжает грозиться ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков. В этом году у конгрессменов не хватило времени на решение внутренних вопросов, поэтому США решили отложить новые санкции в отношении России до января следующего года.
По словам Владимира Тихомирова, главного экономиста BCS Global Markets, увеличение российских вложений в американских гособлигациях несущественно и не идет ни в какое сравнение с суммой, на которую Россия сократила свои вложения в предыдущие месяцы этого года.
Суммарно за два последних месяца объем американских трежерис, приходящихся на Россию, вырос чуть более чем на $600 млн 
«Рост вложений не стоит рассматривать как возвращение к покупкам американских гособлигаций. С учетом валютных резервов страны и оставшейся доли в treasuries на уровне $14 млрд, такой рост можно описать как технический, возможно реинвестирование купонов по оставшимся вложениям», — соглашается Альберт Короев, аналитик «БКС Брокер».
Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что рост вложений может объясняться «закрытием каких-то срочных контрактов, коротких позиций, открытых ранее, сумма вложений не выглядит как изменение государственной стратегии в отношении американского госдолга и начало активных покупок этих бумаг в резервы».
При этом, по словам аналитиков, отказаться от вложений в американские бумаги Россия не в состоянии.
«Поскольку резервы должны храниться в конвертируемых валютах и в ликвидных активах, альтернативы вложениям в доллар и treasuries пока нет. Хотя доля других валют — евро, иены — в российских резервах неуклонно растет, но это процесс медленный», — поясняет Владимир Тихомиров.
Активность России на рынке американского рынка долга объясняется потребностью сохранить бюджетные средства, говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.
Исторически сложилось, что лучший инструмент для этого — сверхнадежные и суперликвидные казначейские облигации США. Американские treasuries позволяют кредиторам рассчитывать и на приличную доходность, добавляет эксперт.
Так, на данный момент доходность 10-летних бумаг находится на уровне 2,82%. Как поясняли ранее эксперты, если ФРС США примет решение о четвертом в этом году повышении ключевой процентной ставки, доходность облигаций вырастет выше 3%.
В среду, 19 декабря, пройдет последнее в этом году заседание Федрезерва. Рынки ожидают, что регулятор по итогам двухдневного заседания в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку — уже до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.
Между тем, по словам Алексея Антонова, полной картины движения средств и US Treasuries, принадлежащих России, мы не видим, потому что они могут находиться в разных депозитариях, а опубликованные данные относятся к одному-единственному американскому депозитарию. Минфин США берет оттуда сальдо и публикует его.
Эксперт допускает, что сокращение объемов US Treasuries в два раза, которое декларируется с начала года, возможно, только выглядело как продажа Россией на открытом рынке всех этих бумаг, а на самом деле было процессом перевода части бумаг в европейский депозитарий из-за опасений наложения санкций на российский госдолг.
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