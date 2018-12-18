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AP: экономический спад в США может помешать переизбранию Трампа в 2020 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Cамой серьезной угрозой для переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могут стать не федеральные расследования, а возможный экономический спад в стране, отмечает агентство Associated Press.
Так, промышленный индекс Dow Jones снова упал с начала недели. Последнее падение произошло на фоне напряженности из-за торговой войны Трампа, роста процентных ставок и опасений по поводу замедления мировой экономики.
Как отмечает AP, несмотря на то, что американский лидер продолжает говорить об экономической мощи Соединенных Штатов, он неоднократно публично упрекал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за повышение процентных ставок, которое, по его мнению, может замедлить экономику.
На протяжении всего срока Трампа американская экономика была сильной, констатирует агентство. Тем не менее, оптимизм в отношении роста экономики пошел на спад после начала торговой войны между США и Китаем, которая отразилась на рынках.
В материале отмечается, что Трамп говорил своим доверенным лицам о том, что понимает угрозу экономической рецессии для его переизбрания на следующих выборах.
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