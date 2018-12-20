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Путин ожидает роста ВВП в 2021 году на 3% 

Rambler News Service + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин ожидает роста ВВП в 2021 году на 3%. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции.
«В ближайшие два года (темпы роста ВВП составят. — RNS) по 2%. С 2021 года правительство планирует 3%, а потом и больше. Поэтому я очень рассчитываю, что нам удастся это сделать», — заявил он.
По его словам, России необходимо войти в «другую лигу экономик».
«Наверное, какие-то колебания возможны. Самое главное — нам нужно войти в другую лигу экономик, и не только по объему. Думаю, что занять 5-е место по объему вполне по силам. Одно время мы занимали 5-е место в мире по паритету покупательной способности. Я думаю, мы сделаем это, но нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики. На это и нацелены наши национальные проекты», — заявил Путин.
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