Путин ожидает роста ВВП в 2021 году на 3%

Президент России Владимир Путин ожидает роста ВВП в 2021 году на 3%. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции. «В ближайшие два года (темпы роста ВВП составят. — RNS) по 2%. С 2021 года правительство планирует 3%, а потом и больше. Поэтому я очень рассчитываю, что нам удастся это сделать», — заявил он. По его словам, России необходимо войти в «другую лигу экономик». «Наверное, какие-то колебания возможны. Самое главное — нам нужно войти в другую лигу экономик, и не только по объему. Думаю, что занять 5-е место по объему вполне по силам. Одно время мы занимали 5-е место в мире по паритету покупательной способности. Я думаю, мы сделаем это, но нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики. На это и нацелены наши национальные проекты», — заявил Путин.