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ЦБ назвал риски применения облачных технологий в России 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ назвал риски, с которыми связано использование облачных технологий в России, их перечень регулятор привел в докладе "Применение облачных технологий на финансовом рынке".
Облачные технологии — способ работы с данными, при котором компьютерные программы и ресурсы, в том числе по хранению данных, предоставляются пользователю как сервисы в интернете.
"Применение облачных технологий на финансовом рынке Российской Федерации связано с рядом рисков… отсутствие структурированной информации у участников рынка о перечне доступных облачных сервисов и условиях их использования; высокая стоимость перехода на облачные решения по причине использования участниками рынка большого количества программ собственной разработки, а также глубокой кастомизации унаследованных решений", — сказано в докладе регулятора.
Среди других рисков ЦБ РФ называет отсутствие четко описанных ограничений по применению облачных сервисов, невозможность проверки их качества и отсутствие у рынка большого опыта работы с ними. Кроме того, дополнительный риск возникает в случае использования некачественных облачных решений, указывают авторы доклада.
В документе регулятор перечислил направления развития облачных сервисов в РФ. Среди них — проведение анализа и определение состава облачных сервисов, развитие качественного аудита и сертификация поставщиков услуг в этой сфере. Кроме того, совместно с Минкомсвязи ЦБ РФ будет определять, насколько целесообразно введение специального режима надзора за системно значимыми поставщиками IT-услуг.
В 2019 году Банк России совместно с участниками финансового рынка планирует проработать рекомендации в целях использования облачных технологий.
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