Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.59
77.00
77.18
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
56.57
–0.14 Золото
1245.00
+0.03 РТС
1099.63
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
20.12
1.1380
+0.0035
05.12
1.1345
18.12
07.12
26.11

В Подмосковье уничтожили более двух тонн запрещенных сыров 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Россельхознадзор
В Подмосковье уничтожено более 2,6 тонны сыров, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Поясняется, что во время проверки складского комплекса в городе Долгопрудный Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям были обнаружены сыры из Польши, Германии, Финляндии и Нидерландов. Санкционная продукция была уничтожена на специальном техническом полигоне отходов.
12 октября ведомство рапортовало об изъятии в Москве и уничтожении рекордной партии санкционных сыров и колбас. Тогда специалисты Россельхознадзора «механическим способом» уничтожили 5,5 тонны продуктов.
За три года с момента введения продуктового эмбарго Россельхоз уничтожил более 26 тысяч тонн санкционных продуктов. Согласно президентскому указу от 2015 года, в Россию запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции. При пересечении границы эти товары должны уничтожаться.
Последние новости
Украину пригрозили лишить безвиза Отравители Скрипалей Чепига и Мишкин попали под санкции США Раскрыты детали гибели воевавшего за ЛНР россиянина в украинской тюрьме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ирландия спланировала Brexit без сделки с ЕС
Заплатить за свободу: с «Русала» снимут санкции49
ФРС США повысила базовую ставку
Дерипаска останется в санкционном списке США1
Добыча биткоина стала убыточной
Видео
04:06
Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
01:45
Китай отказался капитулировать перед США
Экономика Рынки
00:32
Путин запретил показывать россиянам курсы валют
Личный счет
24:50
Америка обрушит рубль
Рынки Статьи
01:00
Мир ждет глобальный голод
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение