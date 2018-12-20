В Подмосковье уничтожили более двух тонн запрещенных сыров

В Подмосковье уничтожено более 2,6 тонны сыров, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Поясняется, что во время проверки складского комплекса в городе Долгопрудный Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям были обнаружены сыры из Польши, Германии, Финляндии и Нидерландов. Санкционная продукция была уничтожена на специальном техническом полигоне отходов.

12 октября ведомство рапортовало об изъятии в Москве и уничтожении рекордной партии санкционных сыров и колбас. Тогда специалисты Россельхознадзора «механическим способом» уничтожили 5,5 тонны продуктов.