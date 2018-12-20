Кудрин назвал главную задачу Счетной палаты на шесть лет

Главной задачей Счетной палаты на ближайшие шесть лет станет мониторинг выполнения национальных проектов.

Об этом заявил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин по итогам заседания совета контрольно-счетных органов.

"Главная цель нашей работы — это совместить наши усилия [Счетной палаты и контрольно-счетных органов в регионах] по мониторингу национальных целей и выполнению национальных проектов, что будет нашей главной задачей на ближайшие шесть лет", — сказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата будет значительно больше внимания уделять стратегическому аудиту, связанному с достижением целей нацпроектов.

"Такой опыт не у всех есть [не у всех региональных контрольно-счетных органов]. Не во всех регионах на рассмотрение и заключение, на оценку контрольно-счетных органов отправляются местные региональные программы", — отметил глава Счетной палаты.

По его словам, планируется наладить обмен опытом и информацией между Счетной палатой и контрольно-счетными органами в регионах.

"И шаг за шагом, через в том числе работу Счетной палаты с председателями законодательных органов, с изменениями и уточнениями в законодательство, сделать обязательной постоянную работу контрольно-счетных органов по выполнению национальным программ и в конечном счете достижению национальных целей", — добавил Кудрин.

В январе 2019 года будет разработана программа такого взаимодействия, которая, в частности, будет включать себя обучение аудиторов региональных контрольно-счетных органов работе с применением анализа больших данных, заключил Кудрин.