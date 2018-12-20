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Кудрин назвал главную задачу Счетной палаты на шесть лет 

ТАСС + ещё 15 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Главной задачей Счетной палаты на ближайшие шесть лет станет мониторинг выполнения национальных проектов.
Об этом заявил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин по итогам заседания совета контрольно-счетных органов.
"Главная цель нашей работы — это совместить наши усилия [Счетной палаты и контрольно-счетных органов в регионах] по мониторингу национальных целей и выполнению национальных проектов, что будет нашей главной задачей на ближайшие шесть лет", — сказал Кудрин.
По его словам, Счетная палата будет значительно больше внимания уделять стратегическому аудиту, связанному с достижением целей нацпроектов.
"Такой опыт не у всех есть [не у всех региональных контрольно-счетных органов]. Не во всех регионах на рассмотрение и заключение, на оценку контрольно-счетных органов отправляются местные региональные программы", — отметил глава Счетной палаты.
По его словам, планируется наладить обмен опытом и информацией между Счетной палатой и контрольно-счетными органами в регионах.
"И шаг за шагом, через в том числе работу Счетной палаты с председателями законодательных органов, с изменениями и уточнениями в законодательство, сделать обязательной постоянную работу контрольно-счетных органов по выполнению национальным программ и в конечном счете достижению национальных целей", — добавил Кудрин.
В январе 2019 года будет разработана программа такого взаимодействия, которая, в частности, будет включать себя обучение аудиторов региональных контрольно-счетных органов работе с применением анализа больших данных, заключил Кудрин.
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