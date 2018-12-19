Bank of America нашел в ужесточении санкций позитив для России

«Ужасный конец лучше, чем ужас без конца», — так называется одна из глав бюллетеня инвестбанка Bank of America Merrill Lynch «Лебединое озеро 2019-го»: неопределенность в отношении грядущих сильнее сказывается на российском рынке, чем сами санкции. Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с максимальных 35% в апреле 2018 г. до 25% в ноябре и продолжит сокращаться, пока неопределенность будет сохраняться, указывают аналитики инвестбанка.

В августе конгресс США предложил запретить семи российским госбанкам проводить операции в США, а зарубежным инвесторам — покупать новые выпуски российского госдолга, а госдепартамент — ввести санкции за события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия: с 22 августа ограничить финансовые операции и поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а если страна не гарантирует отказа от использования химического оружия, в ноябре почти полностью закрыть импорт и экспорт, запретить «Аэрофлоту» летать в США и снизить уровень дипломатических отношений.

К концу этого года неопределенность по поводу антироссийских санкций в значительной степени будет снята, указано в бюллетене Bank of America: американские спецслужбы до 22 декабря должны отчитаться о возможном вмешательстве России в выборы США, должно последовать и решение о второй волне санкций за применение химоружия. Однако обновленный конгресс США может предложить и новые законодательные инициативы, предупреждают аналитики инвестбанка.

В 2019 г. санкционная политика США, с их точки зрения, останется ключевым риском для российского рынка. Опаснее всего для России расширение санкций на новый российский суверенный долг: последует новая волна выхода нерезидентов из российских активов. Даже если вторичный рынок ОФЗ не будет затронут санкциями, зарубежные инвесторы будут вынуждены выйти по требованиям внутреннего комплаенса. Еще больший стресс на долговом рынке, как показали апрельские санкции в отношении «Русала» , может спровоцировать расширение санкций на отдельные госбанки и госкомпании, говорится в бюллетене. Тем не менее, в ходе экспертных обсуждений в американском Сенате в сентябре — октябре высказывались аргументы против жестких антироссийских санкций, потенциально слишком чувствительных для глобальной экономики, успокаивает главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский