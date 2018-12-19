Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.94
$
67.15
76.22
76.30
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
56.21
+0.25 Золото
1249.94
+0.04 РТС
1106.05
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.1364
+0.0026
04.12
1.1338
16.12
05.12
23.11

Bank of America нашел в ужесточении санкций позитив для России 

Ведомости 1 час назад
«Ужасный конец лучше, чем ужас без конца», — так называется одна из глав бюллетеня инвестбанка Bank of America Merrill Lynch «Лебединое озеро 2019-го»: неопределенность в отношении грядущих сильнее сказывается на российском рынке, чем сами санкции. Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с максимальных 35% в апреле 2018 г. до 25% в ноябре и продолжит сокращаться, пока неопределенность будет сохраняться, указывают аналитики инвестбанка.
В августе конгресс США предложил запретить семи российским госбанкам проводить операции в США, а зарубежным инвесторам — покупать новые выпуски российского госдолга, а госдепартамент — ввести санкции за события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия: с 22 августа ограничить финансовые операции и поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а если страна не гарантирует отказа от использования химического оружия, в ноябре почти полностью закрыть импорт и экспорт, запретить «Аэрофлоту» летать в США и снизить уровень дипломатических отношений.
К концу этого года неопределенность по поводу антироссийских санкций в значительной степени будет снята, указано в бюллетене Bank of America: американские спецслужбы до 22 декабря должны отчитаться о возможном вмешательстве России в выборы США, должно последовать и решение о второй волне санкций за применение химоружия. Однако обновленный конгресс США может предложить и новые законодательные инициативы, предупреждают аналитики инвестбанка.
В 2019 г. санкционная политика США, с их точки зрения, останется ключевым риском для российского рынка. Опаснее всего для России расширение санкций на новый российский суверенный долг: последует новая волна выхода нерезидентов из российских активов. Даже если вторичный рынок ОФЗ не будет затронут санкциями, зарубежные инвесторы будут вынуждены выйти по требованиям внутреннего комплаенса. Еще больший стресс на долговом рынке, как показали апрельские санкции в отношении «Русала», может спровоцировать расширение санкций на отдельные госбанки и госкомпании, говорится в бюллетене. Тем не менее, в ходе экспертных обсуждений в американском Сенате в сентябре — октябре высказывались аргументы против жестких антироссийских санкций, потенциально слишком чувствительных для глобальной экономики, успокаивает главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский.
Сценарий эскалации и распространения ограничений на первичный рынок ОФЗ уже заложен в цены, заметил он. Однако история с санкциями может обернуться «приятным сюрпризом для рынка», как в начале 2018 г., когда агентство S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня в отсутствие ожидавшегося ужесточения санкций в отчетах минфина США. И в 2019 г., если новых мер в отношении суверенного долга не последует, опасения инвесторов по поводу геополитических рисков в России станут исчезать, отмечается в бюллетене Bank of America. При этом «сокращенная» позиция нерезидентов в российских активах позволит в этом случае надеяться на существенный приток инвесторов. И наоборот, в случае расширения санкций на госдолг — что возможные распродажи будут краткосрочными и не такими уж существенными.
Ведомости: последние новости
Минфин займет в надежде на рост инфляции Лондонское подразделение Deutsche Bank пригрозило правительству России разорвать отношения Банки увеличили заимствования у ЦБ
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин займет в надежде на рост инфляции
«Такого еще не было»: РФ добилась рекорда64
Названы места Подмосковья с самой дорогой землей
Госдума приняла закон об отмене запрета на рекламу пива
Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету
Видео
04:06
Доллар превысил 67 рублей
Рынки
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
04:06
Путин ввел запрет на показ россиянам курсов валют
Личный счет Политика
03:23
Американцы сделали ставку на рубль
Рынки
04:33
Россия опять покупает бумаги США
Экономика Личный счет
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
12:17
США провоцируют экономическую катастрофу
Экономика Статьи
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение