Миллиард немедленно: МВФ столкнул Киев в долговую яму

Международный валютный фонд утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на $3,9 млрд на 14 месяцев. Первый транш на $1,4 млрд будет направлен в этом году, решение о следующих будет приниматься весной и осенью 2019 года. Новые кредитные линии будут выделяться Киеву при условии выполнения всех условий меморандума. Эксперты уверены, что новые кредиты еще больше загоняют Украину в долговую кабалу и тормозят развитие ее экономики.

Первый транш Украине в рамках новой программы финансовой поддержки кредитования stand-by (SBA) будет предоставлен немедленно, сообщается на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Во вторник совет директоров МВФ утвердил 14-месячную программу финансовой помощи SBA Украине в размере $3,9 млрд

«Утверждение SBA позволяет немедленно предоставить 1 миллиард SDR (около $1,4 млрд)», — указано в сообщении фонда.

Эту информацию подтвердил и минфин Украины. В ведомстве отметили, что первый транш в размере $1,4 млрд должен поступить в страну до 25 декабря.

Остальные части финансовой помощи могут быть направлены Киеву после рассмотрения полугодовых обзоров исполнения программы, уточняют в МВФ. Решения о новых траншах будут приниматься, соответственно, в мае и ноябре.

Минфин Украины уже назвал решение фонда «победой». Именно с этого начинается сообщение на официальной странице ведомства в фейсбуке.

Сохранение макрофинансовой стабильности Украины «особенно важно накануне сложного выборного года», подчеркнула министр финансов страны Оксана Маркарова.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявлял журналистам, что транш позволит НБУ увеличить валютные резервы до $19,2 млрд, а повышение уровня национальных резервов является залогом макроэкономической стабильности в период выборов на Украине, которые пройдут в 2019 году.

Соглашение о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by МВФ и власти Украины достигли в конце октября. SBA должна заменить действующую программу расширенного финансирования (EFF) в отношении Украины, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года.

Речь идет о предоставлении стране $3,9 млрд на 1,5 года. Условиями программы было заявлено утверждение сбалансированного бюджета страны с допустимым уровнем дефицита не более 2,3% ВВП на 2019 год и рост тарифов на газ, и как следствие, на тепло для населения республики.

В октябре украинское правительство утвердило повышение цен на газ для населения: с 1 ноября на 23,5% — до 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров. С 1 декабря 2018 года в столице Украины выросли и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ — на 32% для населения, до 1038 грн 80 коп. /Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций — до 1302 грн 87 коп. /Гкал.

О четырехлетней программе помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $17,5 млрд Киев договорился с руководством фонда в конце 2014 года. Однако уже к окончанию заявленного срока стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

Так, замминистра финансов Украины Сергей Верланов заявлял, что почти треть бюджета Украины на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 417 млрд гривен (почти $15 млрд), что, по словам чиновника, уменьшает возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат.

При этом все расходы бюджета страны составят 1,112 трлн гривен.

Деньги МВФ нужны Киеву, чтобы нормально пройти пики платежей по предыдущим долгам. До конца года Киев обязан выплатить $3,4 млрд внешним кредиторам. Всего внешний долг Украины вместе с госгарантиями составляет сейчас порядка $47 млрд

Руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин отмечает, что с 2014 года экономика Украины находится в глубокой рецессии, промпроизводство падает. При декларируемых сегодня темпах роста вернуть экономику страны хотя бы на уровень 2013 года не удастся ранее 2028 года, да это и невыгодно зарубежным «партнерам» Киева, поясняет эксперт.

Так как торговое сальдо Украины отрицательное, то ЕС и международным организациям выгодно давать Украине кредиты: сейчас ставки по ним составляют уже около 10%. Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов,

Если Украина не будет выполнять требования МВФ, ее ждет моментальный, однодневный дефолт. А если будет — то сохранит зависимость от траншей международной кредитной организации, будет жить от транша к траншу, но не построит самостоятельной экономики, полагает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Граждане Украины при этом являются заложниками соглашений руководства Украины с МВФ. В разрушающейся экономике невозможно заработать больше денег, а регулярные платежи все время растут: около половины населения страны уже имеют задолженность за услуги ЖКХ, с учетом накапливающихся пени это превратится в кабалу и инструмент давления на граждан, уверен эксперт.