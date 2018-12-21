США постепенно лишают Россию самого главного

Сжиженный природный газ из США продолжает завоевывать Европу. Немецкий энергетический концерн RWE (один из пяти крупнейших в регионе) подписал второй контракт с австралийской Woodside Petroleum на поставки СПГ с американского проекта Corpus Christi. Они будут осуществляться с четвертого квартала 2020 года до декабря 2022 года. В прошлом году компании уже договорились о поставках 12 грузов СПГ между апрелем 2018 года и мартом 2020 года.

RWE уже забронировала значительную часть мощностей в проекте по строительству первого СПГ-терминала в ФРГ (German LNG). Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Она обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.

Ползучая экспансия

Небольшая корпоративная новость выглядит довольно тревожно: это очередной звоночек, оповещающий о настойчивом продвижении США на традиционные рынки России, отмечает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . При этом американцы отказываются координировать ценовую политику с крупнейшими мировыми производителями энергоресурсов — и этим они особо опасны.

По добыче нефти Штаты уже вышли не первое место в мире, и во многом благодаря соглашению ОПЕК+. Сокращая собственное производство, участники договора поддерживают котировки черного золота на уровне, который позволяет процветать американским сланцевикам.

Кроме того, на их стороне дешевое финансирование и мощный лоббистский ресурс Белого дома. Часть европейских компаний, которые занимались «Северным потоком 2», уже отказались от участия в проекте только из-за угроз Вашингтона.

Россия заявляла о готовности полностью взять на себя финансирование трубопровода, и не исключено, что в конечном итоге именно так и выйдет. Но это означает уменьшение рентабельности будущих поставок, поскольку инвестиционные затраты придется отбивать, и это все закладывается в цену. Так что захват американцами энергетического рынка Европы эксперт считает вполне реальной перспективой.

Вместе с тем он отмечает, что и рентабельность поставок американского СПГ через океан выглядит сегодня сомнительной на фоне прогнозируемого многими аналитиками снижения цен на нефть, к которым привязаны цены на газ. К тому же, такие поставки подразумевают разработку инфраструктуры по приему СПГ в Европе.

«Трубный газ в этом смысле дешевле обходится. Поэтому, если все-таки с историю с «Северным потоком 2» как-то удастся закончить, Газпром может просто демпинговать и этим демпингом выдавливать сланцевиков и иностранных газовиков со своего привычного европейского рынка», — рассуждает Вязовский. Хватит всем.

Другие аналитики настроены более оптимистично и вообще не видят никаких угроз для России в энергетической экспансии США в Европу.

Европейский рынок требует всё больших объёмов газа, и отлично переварит и американский СПГ, и российский трубопроводный газ, уверен шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Даже наоборот, эти поставки СПГ слегка отодвинут на задний план остроту конфликта, вызванного давлением США на Германию и другие страны ЕС из-за «Северного потока 2», полагает он.

Более того, эксперт допускает, что через несколько лет потребуется и «Северный поток-3», если темпы роста европейской экономики ускорятся. А, вероятнее всего, так и будет, прогнозирует он, поскольку экономически Европа только начинает выходить из периода некоторой стагнации, когда для раскачки внутренних инвестиций и производства ей требовались дополнительные монетарные стимулы от ЕЦБ

«Конкуренция — вполне нормальное явление, а поскольку США не могут победить в ней за счёт цены, выгодной европейским потребителям, они пытаются возместить недостающие преимущества путём политического шантажа, либо фактически дотаций на поставки, надеются приучить к этому европейцев. Однако естественные законы экономики будут диктовать своё, и Европа в конечном счёте, сравнив условия, будет потреблять тот газ, который ей более выгоден», — полагает Пушкарев.

Кстати, Россия тоже развивает собственные проекты по сжижению газа. И еще неизвестно, чьих поставок через 10−15 лет будет больше на выстроенных в Европе СПГ-терминалах — американских или российских, отмечает эксперт.

С тем, что именно цена является самым важным аргументом для Европы, согласен и руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«В рамках вполне здоровой конкуренции на рынке поставок энергоресурсов, и в частности СПГ, пока цены на российский газ в трубе и даже на российский СПГ более конкурентны, чем-то же сырьё, но с поставкой из США», — отмечает он.

При этом столь же естественно желание Старого Света диверсифицировать поставки. Европейский бизнес нуждается в энергоресурсах, стремится расширить свои мощности, и уже сегодня резервирует определённые участки в различных проектах и получает определённые квоты на поставки СПГ в будущем. Вместе с тем сами бизнесмены, и в первую очередь именно из Германии, заявляют, что «Северный поток 2» тоже обязательно будет реализован.