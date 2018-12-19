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Украина назвала победой зависимость от МВФ 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин Украины назвал победой новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 3,9 миллиарда долларов, об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.
В сообщении приводятся слова министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, которая заявила, что МВФ является основным кредитором страны, который помогает ей сохранять макрофинансовую стабильность, особенно важную накануне «трудного выборного года».
Ранее сообщалось, что МВФ одобрил Украине кредит в размере 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов Украина получит до 25 декабря. Решение о следующих выплатах примут в мае и декабре 2019 года.
Для получения кредита украинскому правительству пришлось выполнить ряд условий. В частности, создать антикоррупционный суд, поднять тарифы на газ для населения до уровня рыночных и принять закон о бюджете с дефицитом в пределах допустимого — на уровне 2,3 процента от ВВП.
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