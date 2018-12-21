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Украина тайком продлила соглашение о покупке российского ядерного топлива 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом» заключила соглашение с российской компанией «ТВЭЛ» о продлении поставок топлива для АЭС до 2025 года, сообщают местные СМИ.
Договоренность о продлении действующего соглашения, срок которого истекает в 2020 году, достигнута осенью, сообщает Zn.ua.
Издание считает, что это решение позволит России надолго закрепить доминирование в стратегической отрасли Украины, которая генерирует 55-60% электроэнергии.
Так, ТВЭЛ обеспечивает 60% поставок топлива для атомных реакторов Украины (восемь реакторов из 15). При этом, как отмечает издание, у американского Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из России — 40%.
«Тайно подписанное допсоглашение с ТВЭЛ закрепляет российские позиции в Украине и перечеркивает возможность американцев расшириться до уровня, позволяющего им перенести в Украину свое производство», — считает обозреватель издания Татьяна Силина.
В июле министерство энергетики Украины сообщало о намерении продать долю топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в совместном российско-украинском проекте «Завод ядерного топлива». В качестве возможного покупателя называли китайскую государственную компанию China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC).
В декабре 2016 года министр энергетики Украины Игорь Насалик говорил, что страна готова полностью перейти на использование ядерного топлива Westinghouse, поставлявшую на тот момент 30% топлива.
В марте 2008 года украинский «Энергоатом» заключил с Westinghouse Electric Sweden коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить соглашение до 2020 года.
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Экономика , В мире , Игорь Насалик , Росэнергоатом , ТВЭЛ , Росатом
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