Выполнение указов Путина оказалось под угрозой

Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов

В письме Белоусов указал на недостатки в работе правительственной комиссии по транспорту, разрабатывающей комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Замечания помощника президента касаются, в частности, объема финансирования мероприятий плана на следующий год — он расходится с данными, утвержденными правительством, а также с проектом федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020-21 годов.

По данным Белоусова, составители плана заложили на выполнение программы на 34 миллиарда государственных денег меньше, чем прописано в федеральном бюджете на следующий год, и на 61,5 миллиарда меньше, чем указано в правительственных документах.

Из-за этого некоторые поставленные президентом задачи в части строительства инфраструктуры оказались под угрозой срыва. Почему объем финансирования был так существенно сокращен, не указывается. Один из проектов, который может оказаться не выполненным, — увеличение грузопотока по Северному морскому пути. Согласно майскому указу, к 2024 году он должен вырасти в восемь раз — до 80 миллионов тонн.

Всего в плане заложено 6,3 триллиона рублей до 2024 года. На 2019 год изначально приходилось 764,8 миллиарда рублей, в том числе 348 миллиардов из бюджета.