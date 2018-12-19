Выполнение указов Путина оказалось под угрозой

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Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Задачи, поставленные в майском указе президента Владимира Путина, могут быть не выполнены, указал в своем письме вице-премьеру Максиму Акимову помощник главы государства Андрей Белоусов. Выдержки из послания приводит РБК.
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В письме Белоусов указал на недостатки в работе правительственной комиссии по транспорту, разрабатывающей комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Замечания помощника президента касаются, в частности, объема финансирования мероприятий плана на следующий год — он расходится с данными, утвержденными правительством, а также с проектом федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020-21 годов.
По данным Белоусова, составители плана заложили на выполнение программы на 34 миллиарда государственных денег меньше, чем прописано в федеральном бюджете на следующий год, и на 61,5 миллиарда меньше, чем указано в правительственных документах.
Из-за этого некоторые поставленные президентом задачи в части строительства инфраструктуры оказались под угрозой срыва. Почему объем финансирования был так существенно сокращен, не указывается. Один из проектов, который может оказаться не выполненным, — увеличение грузопотока по Северному морскому пути. Согласно майскому указу, к 2024 году он должен вырасти в восемь раз — до 80 миллионов тонн.
Всего в плане заложено 6,3 триллиона рублей до 2024 года. На 2019 год изначально приходилось 764,8 миллиарда рублей, в том числе 348 миллиардов из бюджета.
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