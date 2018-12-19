Ликвидация «дочки» ВТБ: Украина убивает российские банки

Нацбанк Украины принял решение о ликвидации «дочки» ВТБ . В конце ноября она была признана банкротом. После этого глава ВТБ Андрей Костин сравнил Украину с Зазеркальем, где происходят «невероятные вещи с точки зрения здравого смысла». Эксперты предупреждают, что похожая судьба может ждать оставшиеся две «дочки» российских банков на Украине.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии «ВТБ Украина» (Киев) — украинской «дочки» одноименного российского банка.

«Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) физлиц на основании решения Нацбанка об отзыве лицензии принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в «ВТБ банк» как ликвидатор», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе фонда.

«В связи со снижением объема ликвидности АО «ВТБ Банк» и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца НБУ 13 ноября 2018 года отнес АО «ВТБ Банк» к категории проблемных. Тогда же был установлен срок для принятия финучреждением плана мероприятий по приведению его деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев ВТБ Банка для предотвращения неплатежеспособности, а также из-за отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных», — аргументировали в НБУ.

По данным на 1 ноября, активы «ВТБ Украина» по нацотчетности составляли 7,58 млрд гривен (17,7 млрд руб.). Убытки банка на 1 ноября — 1,85 млрд гривен (4,32 млрд руб.).

По данным НБУ, 97% вкладчиков ВТБ Банка — 59,1 тыс. физлиц — получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. гривен (примерно $7 тыс.).

Осенью Киевский апелляционный суд арестовал акции и имущество дочерних структур российских госбанков в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании убытков с России за утраченное имущество в Крыму. В результате банк лишился средств от реализации активов, которые были основным источником ликвидности.

Получить оперативный официальный комментарий ВТБ «Газете.Ru» не удалось.

Выступая на форуме «Россия зовет!», глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), признанная неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.

«Украина — сказочная страна, напоминает мне сказку о Зазеркалье. Абсолютно невероятные вещи с точки зрения здравого смысла там происходят», — сказал тогда Костин.

«Ну хорошо, сегодня наложили на нас санкции, потом украинские власти наложили дополнительные санкции, запретив любые движения средств из Украины в Россию», — отметил он, заметив, что украинский предприниматель Игорь Коломойский «подал иск в Гааге против российского правительства».

«И этим иском (власти Украины) почему-то накладывают аресты на активы всех российских банков — и на акции, и на активы», — возмутился глава ВТБ.

Между тем на Украине с удовольствием констатируют уход российских банков. Согласно отчетности, опубликованной на сайте НБУ, активы дочерних банков трех российских госбанков — ВТБ, Сбербанк Внешэкономбанка (ВЭБ) — сократились в долларовом эквиваленте более чем в 2,5 раза за период с 2014 года.

На данный момент на Украине осталось только два банка с российским госкапиталом — Сбербанк и Проминвестбанк (ПИБ, «дочка» ВЭБа).

При этом БМ Банк (входит в группу ВТБ) в итоге добровольно сдал лицензию.

Продать бизнес удалось только VS Банку (Сбербанк владел долей в 99,923% акций): банк стал частью группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко

Российские банки активно пытаются уйти с Украины с 2017 года. Весной президент Украины Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись Сбербанка, VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.

В марте санкции в отношении ряда российский банков были продлены еще на год.

Активы украинского Сбербанка на 1 ноября составляли 32,4 млрд гривен (75,7 млрд руб.), убыток — 6,97 млрд гривен (16,3 млрд руб.). Проминвестбанк завершил десять месяцев с активами 16,9 млрд гривен (39,5 млрд руб.) и убытком в 721 млн гривен (1,7 млрд руб.).

В НБУ пока что надеются, что оба банка самостоятельно покинут украинский рынок, заявила на брифинге 17 декабря замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.