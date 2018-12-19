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Украина смогла избежать российских проблем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти в 20 миллиардов гривен (около 720 миллионов долларов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз украинского министерства. Свои облигации 19 декабря пыталась разместить и Россия, но потерпела неудачу.
«На аукционах ОВГЗ 18 декабря министерство финансов Украины разместило ряд облигаций в разных валютах и привлекло в государственный бюджет почти 20 миллиардов в гривневом эквиваленте, из которых 309 миллионов в долларах США», — приводит агентство сообщение украинского Минфина.
Ведомство утверждает, что было вынуждено пойти на «незначительное повышение» доходности по бумагам, что позволило провести одно из крупнейших размещений в 2018 году. Доходность по облигациям номинированным в гривнах колеблется от 18,5 до 20,5 процентов в год, долларовые облигации Украины заявлены с доходностью в диапазоне от 6,34 до 7,5 процентов годовых.
Размещение российским Минфином фактически провалилось из-за стремления инвесторов купить бумаги с большим дисконтом. Министерство не смогло разместить один выпуск почти полностью, на другие выпуски инвесторы также требуют скидок и роста доходности из-за высоких санкционных рисков. Однако доходность по российским бумагам в рублях почти в 2,5 раза ниже, чем украинских, что означает их большую надежность.
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