Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.59
77.00
77.25
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.95
74.65
Индексы и котировки Brent
56.60
–0.39 Золото
1249.66
–0.16 РТС
1099.63
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
19.12
1.1375
+0.0037
04.12
1.1338
17.12
06.12
25.11

Дерипаска останется в санкционном списке США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке США, его активы, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заблокированы, говорится в документах министерства финансов США, опубликованных на сайте ведомства.
"Олег Дерипаска продолжит находиться под санкциями. Все активы Олега Дерипаски, его интерес к собственности, включая предприятия, в которых у него в собственности более 50%, будут продолжать быть заблокированы", — говорится в письме, которое Минфин США направил конгрессу США.
Последние новости
Как с 1 января будет рассчитываться прибавка к пенсии Поклонская резко высказалась о резолюции ООН по Крыму У берегов Чукотки заметили редчайшее существо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФРС США повысила базовую ставку
Добыча биткоина стала убыточной
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой88
США собрались снять санкции с «Русала»
Доходы россиян рухнули264
Видео
04:06
Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
01:45
Китай отказался капитулировать перед США
Экономика Рынки
00:32
Путин запретил показывать россиянам курсы валют
Личный счет
24:50
Америка обрушит рубль
Рынки Статьи
01:00
Мир ждет глобальный голод
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение