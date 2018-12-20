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В Кремле оценили ситуацию в мировой экономике 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ситуация в мировой экономике непредсказуема по причине того, что ряд стран придерживается протекционистской политики.
По его словам, эти действия разрушают столпы мировой экономики.
"Непредсказуемая ситуация в мировой экономике. Мы видим, что ряд стран, скажем так, абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму", — сказал Песков.
Он добавил, что протекционизм в мире "цветет пышным цветом" и " вся система ВТО просто идет прахом".
"На самом деле мне неизвестен ни один серьезный аналитик, который возьмется сейчас сказать, что будет через пару лет в мировой торговле, в мировых торгово-экономических отношениях", — заявил Песков.
России, несмотря на недружественные шаги в виде различных экономических ограничений, все же удается удается сохранять позитивную динамику развития, заключил Песков.
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