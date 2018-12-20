В Кремле оценили ситуацию в мировой экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ситуация в мировой экономике непредсказуема по причине того, что ряд стран придерживается протекционистской политики.

По его словам, эти действия разрушают столпы мировой экономики.

"Непредсказуемая ситуация в мировой экономике. Мы видим, что ряд стран, скажем так, абсолютно отказались от того, чтобы хотя бы скрывать свои планы по протекционизму", — сказал Песков.

Он добавил, что протекционизм в мире "цветет пышным цветом" и " вся система ВТО просто идет прахом".

"На самом деле мне неизвестен ни один серьезный аналитик, который возьмется сейчас сказать, что будет через пару лет в мировой торговле, в мировых торгово-экономических отношениях", — заявил Песков.

России, несмотря на недружественные шаги в виде различных экономических ограничений, все же удается удается сохранять позитивную динамику развития, заключил Песков.