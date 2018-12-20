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Ирландия спланировала Brexit без сделки с ЕС 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава МИД Ирландии Саймон Коувени сообщил, что ирландское правительство разработало всеобъемлющий план действий на случай выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, передает RTE.
По его словам, работа над мерами, способными уменьшить последствия от "жесткого" Brexit велась на протяжении года. Коувени назвал документ "всеобъемлющим", уточнив, что он содержит более ста страниц.
"Отсутствие соглашения о выходе грозит серьезным стрессом для многих секторов ирландской экономики. Мы ускорили подготовку защитных мер в сельском хозяйстве, рыболовстве, авиации, в области безопасности и передвижения людей, защиты персональных данных", — пояснил Коувени.
Он отметил, что в случае возрастания риска выхода Британии из ЕС без сделки документ будет дополнен и приведен в соответствие с текущей ситуацией. В некоторых областях содержание документа ясно, но ряд областей еще требует доработки и детального планирования, добавил министр.
Ранее сообщалось, что Британия готовится к Brexit без сделки.
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