Посол США призвал ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода «Северный поток-2».

По мнению Гренелла, данный проект является «наглой попыткой правительства России усилить захват, сохраняя поставки энергоносителей европейским союзникам и партнёрам, при этом продолжается кампания по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

Об этом он написал в авторской колонке для газеты Rheinische Post.

Он призвал Германию присоединиться к тем странам, которые считают «Северный поток-2» посягательством на европейские цели в сфере энергетики и безопасности

Гренелл заявил, что это должно стать реакцией на действия России в Керченском проливе.