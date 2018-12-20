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Посол США призвал ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока-2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода «Северный поток-2».
По мнению Гренелла, данный проект является «наглой попыткой правительства России усилить захват, сохраняя поставки энергоносителей европейским союзникам и партнёрам, при этом продолжается кампания по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».
Об этом он написал в авторской колонке для газеты Rheinische Post.
Он призвал Германию присоединиться к тем странам, которые считают «Северный поток-2» посягательством на европейские цели в сфере энергетики и безопасности
Гренелл заявил, что это должно стать реакцией на действия России в Керченском проливе.
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