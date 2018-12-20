Путин: инфляция в России превысит 4% по итогам года

Темпы роста цен в стране превысят целевой ориентир Центробанка и ускорятся до 4,1-4,2%, прогнозирует президент Владимир Путин «Сохраняется приемлемая для нас инфляция. Правда, за последнюю неделю она чуть-чуть подросла — на 0,5%, поэтому мы выйдем за ориентир Центрального банка. Будет [инфляция] 4,1-4,2%, четыре с небольшим», — рассказывает Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Инфляция в следующем году продолжит разгон, следует из прогнозов ЦБ. В 2019-м цены вырастут на 5-5,5%, ожидают в регуляторе. Цены в России увеличились с начала года на 3,9%, говорится в материалах Росстата за 19 декабря. Годом ранее показатель равнялся 2,5%.