Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.49
77.15
77.25
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.95
74.65
Индексы и котировки Brent
55.33
+0.38 Золото
1255.31
–0.11 РТС
1092.99
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
20.12
1.1479
+0.0134
05.12
1.1345
18.12
07.12
26.11

Кудрин не поедет на Давосский форум 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что не планирует ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь.
"Я пока не планирую в следующем году ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь. В январе мы сдаем целый ряд новых технических подходов. Я теперь не как эксперт работаю, у меня есть своя функция", — сказал он журналистам.
"Я считаю, что то решение, которое было принято в части наших российских бизнесменов без ограничений, абсолютно здравое, понятное. Хорошо, что удалось в результате консультаций осуществить. Мне кажется, что как раз Давос является важной площадкой для объединения усилий и преодоления разногласий. Там же и политические сессии есть, и экономические, поэтому это очень важно. Она должна быть нейтральной площадкой", — добавил он.
В начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. Затем запрет был снят, а взамен выдвинут ряд ограничений. Организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям".
В понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Дерипаска, Вексельберг и Костин собираются ехать на форум в Давосе в январе, а состав официальной российской делегации определит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Последние новости
Как с 1 января будет рассчитываться прибавка к пенсии Поклонская резко высказалась о резолюции ООН по Крыму У берегов Чукотки заметили редчайшее существо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нечего на зеркало пенять»: как Путин ответил Кудрину1
МВФ поставил Киеву ряд условий
Путин объяснил рост НДС6
Пенсионными накоплениями россиян будут играть на бирже4
Путин заявил об ускорении инфляции3
Видео
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
00:43
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Личный счет Экономика
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
02:09
Литва покусилась на деньги россиян
Экономика В мире
01:45
Китай отказался капитулировать перед США
Экономика Азия
00:32
Путин запретил показывать россиянам курсы валют
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение