Кудрин не поедет на Давосский форум

"Я пока не планирую в следующем году ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь. В январе мы сдаем целый ряд новых технических подходов. Я теперь не как эксперт работаю, у меня есть своя функция", — сказал он журналистам.

"Я считаю, что то решение, которое было принято в части наших российских бизнесменов без ограничений, абсолютно здравое, понятное. Хорошо, что удалось в результате консультаций осуществить. Мне кажется, что как раз Давос является важной площадкой для объединения усилий и преодоления разногласий. Там же и политические сессии есть, и экономические, поэтому это очень важно. Она должна быть нейтральной площадкой", — добавил он.