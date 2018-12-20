Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что не планирует ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь.
"Я пока не планирую в следующем году ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь. В январе мы сдаем целый ряд новых технических подходов. Я теперь не как эксперт работаю, у меня есть своя функция", — сказал он журналистам.
"Я считаю, что то решение, которое было принято в части наших российских бизнесменов без ограничений, абсолютно здравое, понятное. Хорошо, что удалось в результате консультаций осуществить. Мне кажется, что как раз Давос является важной площадкой для объединения усилий и преодоления разногласий. Там же и политические сессии есть, и экономические, поэтому это очень важно. Она должна быть нейтральной площадкой", — добавил он.
В начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. Затем запрет был снят, а взамен выдвинут ряд ограничений. Организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям".
В понедельник глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Дерипаска, Вексельберг и Костин собираются ехать на форум в Давосе в январе, а состав официальной российской делегации определит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.