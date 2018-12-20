Путин назвал причину повышения НДС

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что изменение ставки НДС необходимо, в том числе, для снижения ненефтегазового дефицита бюджета.

«У нас профицитный бюджет 2,1% и это хорошо. Но мы нефтедобывающая страна. В кризис мы были вынуждены тратить нефтедоллары. Образовался так называемый ненефтегазовый дефицит. Его надо сокращать. Повышение НДС связано с удержанием этого показателя. … Решение правильное, сбалансированное и дает возможность сбалансировать бюджет», — заявил Путин, комментируя принятие решения о повышении НДС.

Президент отметил, что во многих странах НДС составляет больше 20% процентов, и решение российских властей повысить НДС не сильно отразится на жизни россиян, потому что кабмин сохранил многие льготы для граждан.

«Я рассчитываю на то, что это будет разовое явление и небольшой рост цен и инфляции пройдет, и потом они будет снижаться», — заявил президент, сообщает «Россия 1».