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Путин назвал причину повышения НДС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что изменение ставки НДС необходимо, в том числе, для снижения ненефтегазового дефицита бюджета.
«У нас профицитный бюджет 2,1% и это хорошо. Но мы нефтедобывающая страна. В кризис мы были вынуждены тратить нефтедоллары. Образовался так называемый ненефтегазовый дефицит. Его надо сокращать. Повышение НДС связано с удержанием этого показателя. … Решение правильное, сбалансированное и дает возможность сбалансировать бюджет», — заявил Путин, комментируя принятие решения о повышении НДС.
Президент отметил, что во многих странах НДС составляет больше 20% процентов, и решение российских властей повысить НДС не сильно отразится на жизни россиян, потому что кабмин сохранил многие льготы для граждан.
«Я рассчитываю на то, что это будет разовое явление и небольшой рост цен и инфляции пройдет, и потом они будет снижаться», — заявил президент, сообщает «Россия 1».
Он напомнил, что Центробанк также принимает решения, чтобы предотвратить рост цен и инфляции.
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