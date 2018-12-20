Путин оценил возможность прорыва в экономике РФ

Телеканал «Россия» задал президенту вопрос, ссылаясь на Кудрина. Ранее он заявлял, что последние десять лет экономика РФ растет лишь на один процент.

«Возможен ли прорыв экономики при таких исходных данных?» — спросили у президента.

Путин в ответ заявил, что считать так «механически», как Кудрин нельзя.

«Рост экономики в один процент был, когда он [Кудрин] был вице-премьером. Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. У нас так в народе говорят», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что с большим уважением относится к Кудрину. Он назвал его своим товарищем и хорошим специалистом, к чьим рекомендациям он прислушивается.

Президент добавил, что добиться роста ВВП нельзя без изменения структуры экономики. Также он рассказал, что с 2008 года рост экономики составил 4,7 процента, а с 2021-го ожидается рост на уровне в три процента.

«Колебания возможны, но самое главное — войти в другую лигу экономик», — подчеркнул Путин.

В четверг, 20 декабря, президент России Владимир Путин начал свою ежегодную пресс-конференцию, четырнадцатую по счету.