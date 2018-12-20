Путин назвал поддержку российской промышленности недостаточной

Поддержка промышленности РФ недостаточна, именно поэтому был подготовлен ряд программ, и для отраслей отечественного производства до 2024 года будет выделено 1,376 триллиона рублей, сообщил президент России Владимир Путин

По его словам, промышленный рост в России в целом выше, чем рост ВВП, и составляет 3%. Перерабатывающая промышленность демонстрирует рост 3,2%. Легкая промышленность развивается еще быстрее. Производство продуктов питания, продолжил президент, выросло за 10 месяцев текущего года на 13%, что подтверждает цифры, связанные с потреблением, которое увеличивается в целом, отметил президент. Что касается одежды и обуви, то рост составил 9%.

"Это очень хорошие показатели… А теперь по поводу поддержки. Достаточна она или нет? Недостаточна. Именно поэтому мы и наметили целый ряд программ, связанный с поддержкой отдельных отраслей производства. В целом, до 2024 года она составит 1 триллион 376 миллиардов рублей", — сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, речь, в частности, идет о легкой промышленности, авиации и других отраслей.

В частности, в следующем году на эти цели будет направлено 450 миллиардов рублей.