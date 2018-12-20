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Путин назвал поддержку российской промышленности недостаточной 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поддержка промышленности РФ недостаточна, именно поэтому был подготовлен ряд программ, и для отраслей отечественного производства до 2024 года будет выделено 1,376 триллиона рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, промышленный рост в России в целом выше, чем рост ВВП, и составляет 3%. Перерабатывающая промышленность демонстрирует рост 3,2%. Легкая промышленность развивается еще быстрее. Производство продуктов питания, продолжил президент, выросло за 10 месяцев текущего года на 13%, что подтверждает цифры, связанные с потреблением, которое увеличивается в целом, отметил президент. Что касается одежды и обуви, то рост составил 9%.
"Это очень хорошие показатели… А теперь по поводу поддержки. Достаточна она или нет? Недостаточна. Именно поэтому мы и наметили целый ряд программ, связанный с поддержкой отдельных отраслей производства. В целом, до 2024 года она составит 1 триллион 376 миллиардов рублей", — сказал Путин на пресс-конференции в четверг.
По его словам, речь, в частности, идет о легкой промышленности, авиации и других отраслей.
В частности, в следующем году на эти цели будет направлено 450 миллиардов рублей.
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