Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара

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Путин прокомментировал отказ от доллара 

Рамблер + ещё 13 2 часа назад
Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о дедолларизации и ее последствиях. Глава государства заверил, что запрета на хождение доллара в России не будет.
Президент подчеркнул, что Россия проводит 69 процентов международных расчетов в долларах, а это выше среднемирового уровня.
Также Путин считает, что роль рубля в расчетах на евразийском пространстве будет расти. По его словам, российская валюта сможет выйти на новый уровень благодаря повышению ее стабильности: правительству удалось сократить волатильность рубля и удержать низкую инфляцию.
Также президент рассказал, что уличные табло с курсами валюты запретили в стране для борьбы с серым рынком.
Ранее о плане по дедолларизации говорил президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами. В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
Путин называл дедолларизацию вынужденной мерой. Он заявлял, что из-за нестабильности расчетов в долларах многие страны хотят найти альтернативы.
Комментарии
Экономика , Видео , Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Центральный банк России
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