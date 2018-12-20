Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара

Путин прокомментировал отказ от доллара

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о дедолларизации и ее последствиях. Глава государства заверил, что запрета на хождение доллара в России не будет.

Президент подчеркнул, что Россия проводит 69 процентов международных расчетов в долларах, а это выше среднемирового уровня.

Также Путин считает, что роль рубля в расчетах на евразийском пространстве будет расти. По его словам, российская валюта сможет выйти на новый уровень благодаря повышению ее стабильности: правительству удалось сократить волатильность рубля и удержать низкую инфляцию.

Также президент рассказал, что уличные табло с курсами валюты запретили в стране для борьбы с серым рынком.

Ранее о плане по дедолларизации говорил президент ВТБ Андрей Костин . По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами. В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.

Путин называл дедолларизацию вынужденной мерой. Он заявлял, что из-за нестабильности расчетов в долларах многие страны хотят найти альтернативы.