Рост цен, киберпреступники и еще три вызова для российского бизнеса в 2019 году

В уходящем году бизнес, чтобы выжить, вынужден был отвечать на новые экономические и технологические вызовы. Санкции, сокращение рынков сбыта, жесткие требования регулятора, — это лишь малая часть той реальности, в которой жили российские компании весь этот год, и, судя по всему, продолжат в 2019 году. Современные технологии способны помочь компаниям не потерять эффективность, в процессе адаптации под агрессивную внешнюю среду. О том, какие вызовы в экономике заставляют российские компании увеличивать скорость внедрения технологических инноваций рассказал директор облачного провайдера #CloudМТС Олег Мотовилов.

Вызов 1. Рост объема данных, которые требуют безопасного хранения и обработки

Объем информации в мире удваивается каждые полтора года. Этот показатель будет расти и дальше за счет роста числа «умных» устройств, городов и производств. Увеличивающиеся объемы данных — это новая головная боль для бизнеса: информацию нужно где-то хранить и обрабатывать, и желательно делать это быстро и надежно. Приобретение серверов и расширение существующей инфраструктуры — немалые инвестиции, которые далеко не каждый может себе позволить. Поэтому все чаще бизнес отказывается от собственной ИТ-инфраструктуры и мигрирует в облака.

В России в облачную среду активно «переезжают» компании, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, финансами, производством, а также бытовыми, транспортными и логистическими услугами. Российский рынок облачных технологий растет на 30-40% ежегодно, быстрее любых других ИТ-услуг для бизнеса. Как говорят в МТС , наибольшей популярностью облачные сервисы пользуются в сфере ритейла, на долю которого приходится около 23% реализованных проектов собственного облачного провайдера, 20% — относятся к сфере финансов. Замыкают тройку лидеров компании производственной отрасли, доля которых составляет около 18%. В облаках можно разместить вычислительную инфраструктуру и ИТ-системы, подписаться на ПО и сервисы информационной безопасности и т.д.

Вызов 2. Необходимость сокращать издержки не снижая эффективности бизнеса

Снижение покупательской способности и сокращение рынков сбыта стимулируют бизнес искать новые инструменты для выживания. Согласно одному из последних исследований малого бизнеса, прибыль снизилась у 47% опрошенных, средний чек упал у 28%, количество клиентов — у 30%. При этом бизнесу все также важно внедрять инновации и быстрее конкурентов выводить продукты на рынок.

Использование новых технологий может «спасти» ситуацию. Переход в облако позволяет перевести капитальные расходы в текущие и снизить затраты на ИТ до 30% ежемесячно, говорит Олег Мотовилов. Любая компания за считанные минуты может масштабировать свою облачную инфраструктуру: в несколько кликов увеличить или уменьшить объем ресурсов в зависимости от того, что необходимо в данный конкретный момент. При этом бизнес не покупает оборудование, а использует ресурсы своего облачного провайдера.

Если же следовать традиционному пути, то компании нужно заложить бюджет на развертывание и поддержание собственной ИТ-инфраструктуры. Купить серверы и другое оборудование, цена которого, как правило, привязана к курсу валют. «Железо» дорожает вслед за долларом: в январе 2018 года он стоил 56,6₽, в ноябре — уже 66,5₽, и это, скорее всего, не предел. Также необходимо нанять ИТ-администратора, купить ПО и платить за техподдержку. А еще раз в 3-5 лет обновлять оборудование и проводить модернизацию.

Вызов 3. Рост числа кибератак

Всё чаще громкие преступления связаны с цифровой средой, а ущерб от кибернападений регулярно растет. Последняя глобальная атака произошла в мае 2017 года, когда вирус WannaCry атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах. Ущерб от атаки составил $1 млрд Причем опасность еще не миновала: за третий квартал 2018 года WannaCry попытался атаковать почти 100 000 компьютеров.

Самой масштабной с точки зрения убытков стала другая глобальная кибератака — NotPetya: она нанесла ущерб бизнесу на $10 млрд К тому же этот вирус стал самым беспринципным: он проник в ИТ-инфраструктуру чернобыльской АЭС, повредив систему мониторинга радиации. В России происшествия случаются с завидной регулярностью: не так давно крупный банк лишился из-за хакеров 58 млн ₽, киберпреступники также атаковали оператора денежных переводов.

Обеспечить бизнесу необходимый уровень защиты могут провайдеры облачных сервисов. С точки зрения безопасности облачные решения даже надежнее собственной инфраструктуры. Как правило, крупные провайдеры имеют развитые системы защиты от кибер-атак с собственным SOC (Security Operations Center) и круглосуточным мониторингом рисков. Кроме того, звучит непривычно, но размещать ИТ-системы на облачной платформе может быть даже надежнее, чем в собственных серверных. К примеру, МТС хранит свои данные не в одном, а сразу в нескольких дата-центрах, территориально распределенных по всей стране и связанных собственными магистральными каналами связи.

Нужно понимать, что по сравнению с собственными серверными, инфраструктура провайдера — это большой отлаженный механизм, который не может внезапно прекратить работать. Как правило, крупные провайдеры имеют собственные дата-центры, построенные в соответствии с высокими требованиями глобального стандарта Uptime Institute1. Данные в облаке доступны только клиенту облачного провайдера и не могут попасть третьим лицам: облако устроено так, что никто, кроме владельца информации не имеет к ней доступа — это зона строгой резервации, уверяет Олег Мотовилов.

Вызов 4. Требования по локализации данных и оборудования

Хранение и обработка данных всё жестче регулируется законом. Например, государство обязывает бизнес хранить информацию о гражданах страны на серверах, которые физически находятся в России. Из-за требований Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ переместить базы данных пришлось даже таким гигантам как Apple Google , а за несоблюдение правил Роскомнадзор заблокировал доступ к соцсети Linkedin.

С 1 января 2020 года «переезд» предстоит и отечественным авиакомпаниям: бронирование и продажа билетов, а также онлайн-регистрация на внутренние рейсы должна будет проходить через серверы, расположенные в России. Сейчас большинство систем бронирования и продаж билетов располагаются на серверах, рассредоточенных по всему миру. Российские облачные провайдеры способны предложить бизнесу оптимальное решение: не разворачивая собственных серверных, обеспечить исполнение закона.

Если речь идет про локализацию персональных данных, то для выполнения норм регулятора компаниям придется самостоятельно «строить» всю систему: приобрести сертифицированное оборудование, обеспечить защиту данных российскими криптографическими средствами и т.д., выполнив все регламенты и требования к необходимому уровню защищенности данных. А при расширении или модернизации — каждый раз повторять эти действия. А можно оставить эти заботы другим. Например, выбрать российского провайдера, который создал в своем облаке аттестованный сегмент в соответствии со всеми требованиями законодательства по безопасности информации. Как говорит Олег Мотовилов, под персональные данные у крупных провайдеров отведен выделенный сегмент облака, аттестованный согласно требованиям уровня УЗ-3.

Вызов 5. Конкуренция и высокая скорость реакции на изменения рынка

Время вывода товаров и услуг на рынок стремительно сокращается. При этом развертывание или существенное расширение собственной ИТ-инфраструктуры, к примеру, закупка серверов, может занять месяцы, что непозволительно долго.