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МВФ перечислил Украине транш на $1,4 млрд 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина получила от Международного валютного фонда транш на $1,4 млрд Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
"Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года", — проинформировал регулятор.
По данным Нацбанка, от поступления на счет Украины 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд) от фонда международные резервы Украины выросли до $20,1 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года. С учетом зачисления этих средств, как отметили в НБУ, впервые за пять лет международные резервы страны достигли уровня января 2014 года.
Совет директоров Международного валютного фонда 18 декабря утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд, рассчитанную на 14 месяцев. Фонд сделал это лишь после того, как правительство страны согласилось поднять цены на газ на 23,5%.
По сути, она заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, которая была рассчитана на $17,5 млрд и заканчивалась в марте 2019 года. За время ее действия Украина получила от МВФ около $8,4 млрд, последний транш был в апреле прошлого 2017 года.
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Экономика , Международный валютный фонд
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