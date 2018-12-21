Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике

В ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что без изменения структуры экономики не удастся достичь высоких темпов роста ВВП. Президент заявил, что национальные проекты, в которые будут вкладываться «огромные средства», должны придать российской экономике «инновационный характер».

Кудрин подчеркнул, что нацпроекты «не охватывают всех условий роста». По его мнению, для изменения структуры экономики потребуются реформа госуправления, реальная защита собственников и улучшение позиций России на мировых рынках.

«Нужно больше воли на серьезные перемены», — написал он.

По мнению Кудрина, для достижения национальных целей Счетная палата должна анализировать объективные тенденции и факторы роста, контролировать результаты и ответственность, а также разрабатывать предложения по ключевым вопросам развития.

На пресс-конференции президент потребовал от правительства обеспечить прорыв после десятилетия низких темпов роста. Этому должны способствовать нацпроекты. Сейчас они на стадии доформирования. Внимательно будем мониторить ситуацию— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 20 декабря 2018 г.

На пресс-конференции Путину задали вопрос, сославшись на Кудрина. Ранее он заявлял, что последние десять лет темп роста российской экономики составляет один процент.

В ответ Путин заявил, что рост был таким, когда Кудрин занимал должность вице-премьера, поэтому «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». По словам президента, считать так «механически», как Кудрин, нельзя.

Путин заявил, что за 2008-2018 годы рост экономики составил примерно 7,4 процента, то есть процент с небольшим в год. Но при этом были и более высокие темпы роста и спады, связанные с мировым кризисом.