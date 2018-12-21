Урожайный декабрь: за что ЦБ отзывает лицензии банков

Центробанк не снижает темпов отзыва лицензий у банков, занимающихся незаконными финансовыми операциями. В пятницу отозваны лицензии у «Руссобанка» «Донхлеббанка» . Они занимались выводом денег за рубеж. Зачистка банковского сектора продолжается.

«Руссобанк» проводил сомнительные транзакции, в том числе связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличности третьим лицам и выводом денег за рубеж, отмечает ЦБ.

Совместная с надзорным органом работа не привела к корректировке деятельности банка.

Более того, некоторые обстоятельства свидетельствовали, что руководство «Руссобанка» не было намерено пресекать сомнительную деятельность, указывает ЦБ.

В деятельности «Донхлеббанк» также прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов. Этот банк в основном занимался финансированием строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с этим у банка образовались значительные проблемные активы.

Кроме того, банк недооценивал кредитный риск и завышал стоимость имущества.

Корректировка показателей банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение капитала, угрожающее банкротством, отмечает ЦБ.

По размеру активов банки занимали 268-е и 298-е места в российской банковской системе. «Руссобанк» зарегистрирован в Москве, «Донхлеббанк» — в Ростове-на-Дону.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Но при этом оба банка нарушали законодательство и нормативные акты ЦБ о противодействии легализации преступных доходов в части своевременного и полного информирования о сомнительных операциях.

Декабрь стал «урожайным» на отзыв лицензий. С 6 декабря Банк России на своем сайте сообщил об аннулировании лицензии на проведение банковских операций московского «Экономикс-банка» . Сообщается, что решение было аннулировано в связи с решением банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

Также Центробанк принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского Златкомбанка

Кроме того, ЦБ заподозрил руководство « Московского вексельного банка » в том, что оно могло осуществлять операции, направленные на преднамеренное банкротство кредитной организации, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на ЦБ. Отмечается, что эти операции выявила временная администрация банка.

Согласно сообщению регулятора, руководители «Московского вексельного банка» могли намеренно покупать низколиквидные ценные бумаги, чтобы способствовать банкротству банка.

Как сообщали СМИ, в ноябре Центральный банк России обнаружил скупщиков крупных сумм валюты и заподозрил мошенничество. Одни и те же люди приобретают в российских банках крупные суммы валюты и никогда ее не продают.

Сделки проводят физлица, они покупают валюту на крупные суммы, не менее ста тысяч долларов за один раз. При этом не продают ее, даже если курс рубля для этого выгодный. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Операции сомнительны, предупредил ЦБ банки в своем пиьсме.

%Клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, на самом деле не покупали в нем валюту, подчеркивает регулятор.

Настоящие клиенты банков не знали, что от их имени приобретаются огромные суммы наличной валюты.

«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — приводит слова представителя ЦБ издание.

ЦБ также изучил видеозаписи из отделений банков и выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. «Банки ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций», — указал ЦБ.

Иными словами, проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально.

По мнению регулятора, все указывает на то, что сделки проводятся для снабжения наличными нелегальных обменников, работающих на теневой сектор экономики. В обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки, указывает ЦБ в письме. По словам источника издания, конечными заказчиками валюты являются торгово-оптовые предприятия и рынки. Если раньше они сами покупали валюту у банков, проводивших такие операции, то в 2018 году такая возможность исчезла — ЦБ отобрал у этих финучреждений лицензии.

Промсвязьбанка — Основная работа по оздоровлению банковской системы завершилась, заявляла в феврале этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина . «Банк России в 2017 году был вынужден отозвать лицензии чуть более чем у 50 банков, что почти в два раза меньше, чем в 2016 и 2015 годах. Нам пришлось принять при этом три крупных решения. В этом году ЦБ развернул новый механизм санации через структуру ЦБ — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Под такую санацию попали три крупных частных банка (имеется в виду санация „Открытие“, Бинбанка »Газета.Ru» )», — сказала она.

Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться. В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии. «После этого мы хотели бы перейти к ситуации, когда случаи отзыва и санации будут единичными, исключительными», — говорила Набиуллина.