Новый год станет испытанием нефтяников на прочность

В преддверии Нового года из-за избытка предложения нефти на рынке и ожиданий западных инвесторов сокращения спроса в связи с замедлением экономического роста, котировки Brent и WTI обвалились. Североморский Brent в моменте опускался ниже $55/барр., а североамериканский WTI — ниже $46/барр.

Среди инвесторов в добычу сланцевой нефти началась паника. Над американскими средними и малыми "сланцевыми" компаниями снова нависла угроза банкротства. Ситуация усугубляется решением ФРС повысить ключевую ставку, что увеличивает стоимость привлеченных средств для американских нефтяников.

АЛЬ-ФАЛИХ ЗРИТ В КОРЕНЬ

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что недавнее падение цен является результатом нефундаментальных факторов, в том числе разрешение Вашингтона покупать иранскую нефть в порядке исключения некоторым странам, а также спекуляций на рынке.

Спекулянтов постоянно обвиняют в колебаниях нефтяных котировок, поскольку без волатильности невозможно "делать деньги" на рынке, где продается и покупается в основном "бумажная нефть" — расчетные фьючерсные контракты без обязательной поставки физических объемов. Спекулянты воспользовались ситуацией на рынке, где образовался избыток предложения из-за непоследовательной позиции Вашингтона и резкого увеличения предложения со стороны нефтедобывающих стран по просьбе Трампа.

Добыча Саудовской Аравии достигла исторического максимума, превысив 11 млн барр. /сут. Схожая ситуация наблюдается и в других странах-экспортерах нефти — в том числе в России. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи вступит в силу только с 1 января 2019 года. До наступления этого срока многие страны-экспортеры решили увеличить предложение до максимума.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти с января следующего года на 1,2 млн барр. /сут. Из этого объема 800 тыс. барр. /сут. обязалась сократить ОПЕК и 400 тыс. барр. /сут. — страны, не входящие в эту организацию. Россия после непростых переговоров согласилась уменьшить добычу на 228 тыс. барр. /сут. от уровня октября 2018 года.

Соглашение о снижении добычи в рамках ОПЕК+ должно действовать до июля 2019 года. Однако аль-Фалих уверен, что оно будет продлено на второе полугодие следующего года на очередной встрече представителей ОПЕК+ в апреле.

Предыдущий опыт показывает, что восстановление баланса на нефтяном рынке возможно достичь достаточно быстро, если большинство стран ОПЕК+ соблюдают взятые на себя обязательства.

Также Аль-Фалих упомянул, что в падении цен "замешаны финансовые факторы и монетарная политика".

БУРИТЬ И НАРАЩИВАТЬ ДОЛГИ

EIA в последнем отчете "Продуктивность бурения" (Drilling Productivity Report) ожидает роста добычи сланцевой нефти в США в январе 2019 года на 134 тыс. барр. /сут. относительно декабря 2017 — до 8,1 млн барр. /сут. Особо подчеркивается, что рост добычи только на структуре Permian Basin в нефтеобильном Техасе полностью компенсирует ожидаемое сокращение предложения со стороны Венесуэлы — страны, обладающей самыми большими запасами нефти в мире.

Очевидно, что при цене на WTI ниже $50/барр. все разработчики сланцевых залежей — и гиганты, и небольшие независимые компании — будут испытывать большие финансовые проблемы. Специалисты канадского Scotiabank обоснованно полагают, что обвал цен на WTI вынудит "сланцевые" компании пересмотреть инвестиционные планы на следующий год, что замедлит темпы роста добычи в США.

По подсчетам Wall Street Journal , только во втором квартале 2018 года убыток 50 компаний, добывающих сланцевую нефть, составил $2 млрд При этом, средняя цена WTI в апреле-июне составила $66,32/барр. — значительно выше, чем текущая котировка этого сорта нефти.

Согласно оценкам американских экспертов, долги сланцевых компаний перед кредиторами достигают $300 млрд, но это очень консервативная оценка. Если исключить присущие американской отчетности ухищрения, то задолженность возрастает до $400 млрд В середине этого года на фоне повышения цен на нефть делались бравурные заявления о способности сланцевых компаний генерировать положительный денежный поток, что позволит снизить задолженность перед кредиторами. Однако после падения нефтяных цен на это надеяться не приходится.

По оценке EIA, до обвала цены на WTI, на обслуживание долга перед финансовыми структурами ежедневно уходила выручка от продажи 1,5 млн барр. После падения цен ниже $50/барр. объем значительно увеличится, что затянет долговую удавку на шее американских нефтяников. Выживут только те, кто располагает финансовыми ресурсами или имеет доступ к кредитам. Это — исключительно крупные нефтяные компании.

КОЛИЧЕСТВО БАНКРОТОВ РАСТЕТ

По данным американской юридической фирмы Haynes and Boone, в 2017 году банкротства среди сланцевых компаний практически прекратились, что породило оптимизм среди нефтяников и их кредиторов. Однако в 2018 году количество разорившихся нефтяных компаний в США значительно увеличилось и в конце августа достигло 160 по сравнению со 135 на 31 декабря прошлого года.

С января по август этого года общая задолженность "сланцевых" компаний составила $10,26 млрд, включая выданные необеспеченные кредиты на сумму $3,78 млрд Всего с начала 2015 года по август 2018 года совокупный долг компаний-банкротов достиг почти $93 млрд При этом, сумма необеспеченной задолженности составила $52,7 млрд, а обеспеченной — $40,3 млрд Вне сомнений, до конца 2018 года количество обанкротившихся компаний и задолженность американских нефтяников существенно увеличится, о чем мы узнаем в новом году. При этом, около половины совокупного долга приходится на компании, добывающие сланцевую нефть в Техасе.

Количество банкротств могло бы быть значительно больше, если бы не налоговая реформа Дональда Трампа , позволившая улучшить финансовые показатели компаний реального сектора экономики — в первую очередь нефтяных.

Причина увеличения банкротств в нефтяной отрасли США — кредитно-денежная политика ФРС, которая начала поднимать ключевую ставку, что увеличивает стоимость привлеченных средств для сланцевых компаний. Если нефтяные гиганты благодаря диверсификации бизнеса могут позволить себе привлекать дорогие кредиты, то малые и средние добывающие компании обречены на банкротство, даже если котировки WTI превышают $60/барр.

Заявления топ-менеджеров ряда сланцевых компаний о точке безубыточности в $25/барр. оказались мифом для наивных инвесторов, преимущественно зарубежных, поверивших в фантастическую эффективность американских технологий и безграничные возможности снижения издержек.

Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Том Эллакотт уверен, что приход американских нефтяных гигантов обеспечит рост добычи на Permian Basin. При этом, акционеры могут надеяться на выплату дивидендов, только если котировки WTI превысят $70/барр. Однако Эллакотту возможно придется изменить свой прогноз, после решения ФРС повысить ключевую ставку.

ФРС НЕ ОПРАВДАЛА НАДЕЖДЫ

Американские нефтяники, затаив дыхание, ожидали решения ФРС о ключевой процентной ставке. Трамп настойчиво требовал от ФРС остановить ее повышение, поскольку это ведет к негативным последствиям для экономики США и ставит под угрозу обещание американского президента Make America Great Again. Однако ФРС не вняла требованиям Трампа и повысила ключевую ставку до 2,25-2,50%. Более того, до конца 2019 года ФРС пообещала повысить ставку до 3,0-3,25%.

Низкие цены на WTI и дорожающие кредиты ударят по всей "сланцевой индустрии" — важному сектору экономики США. Для поддержания добычи сланцевой нефти Вашингтону возможно придется оказать финансовую помощь американским нефтяникам, как это сделала соседняя Канада. Из-за нехватки транспортных мощностей цена на основной канадский сорт West Canada Select (WCS), которая формируется в зависимости от котировок WTI, в моменте упала ниже $15/барр. После объявления о сокращении добычи в Альберте, где добывается WCS, цены повысились и сейчас составляют около $29/барр. Несмотря на восстановление котировок WCS, Федеральное правительство Канады вынуждено прибегнуть к нерыночным мерам — выделить 1,6 млрд канадских долларов ($1,2 млрд) на поддержку нефтегазового сектора провинции Альберта, основного нефтедобывающего региона Канады.

В следующем году американским нефтяникам остается надеяться на милость Трампа или ждать повышения цен после сокращения добычи со стороны ОПЕК+. Но в отличие от предыдущего обвала цен в конце 2014 года, в этот раз восстановление баланса на нефтяном рынке и повышение цен до "разумного" уровня ждать слишком долго не придется.