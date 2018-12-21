Кошмар перед Рождеством: Трамп ввергнет США в хаос

Работа правительства США может встать из-за планов Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой. Президент и демократы не могут договориться о бюджете — прежде всего о расходах на строительство сооружения.

Дональд Трамп стоит на своем и просит конгресс выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, которая, по планам президента, должна пресечь нелегальную миграцию. Демократы готовы выделить на проект не больше $1,3 млрд Эти разногласия почти привели к временному прекращению работы правительства — «шатдауну» (англ. «government shutdown»).

В четверг вечером палата представителей конгресса США поддержала республиканскую версию временного госбюджета — в ней требования Трампа о расходах на стену были удовлетворены. Решение нижней палаты пока позволило избежать «шатдауна», но положение шаткое.

Дело в том, что в сенате эта версия бюджета на 2019 год, скорее всего, не пройдет, что почти наверняка приведет к прекращению работы правительства, пишет CNBC. В случае, если сенаторы не одобрят документ, «шатдаун» начнется в ночь с пятницы на субботу.

Ранее, 19 декабря, сенат уже принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года без $5 млрд на стену, но после голосования в палате представителей (за принятие выступили 217 конгрессменов, 185 — против) законопроект вернется в сенат 21 декабря. Предполагается, что сенаторы соберутся в полдень.

Перед голосованием в палате представителей Трамп заявил, что не подпишет законопроект без учета расходов на безопасность южной границы. «Я вполне ясно высказал свое мнение. Любой документ о финансировании работы правительства должен включать в себя пункт о безопасности на границе», — заявил президент, выступая 20 декабря в Белом доме.

Пока не ясно, откажутся ли республиканцы от своих требований ради того, чтобы федеральные ведомства продолжили работу. Сам Трамп говорил не раз, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу, если законодатели не одобрят расходы на стену.

Трамп заявил ранее, что «с радостью» даст добро на закрытие правительства.

Представители Демократической партии выступают резко против строительства стены, называя этот проект «неэффективным и разорительным».

Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер заявил в четверг вечером, что «все знают, что законопроект палаты представителей не пройдет в сенате». «Истерика Трампа приведет к закрытию правительства, но не даст ему его стену», — сказал он, добавив, что президент «ввергает страну в хаос».

Лидер меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала «позорным» принятие законопроекта в нижней палате. Она отметила, что «президент делает все возможное, чтобы прекратить работу правительства», а это может оказать серьезное негативное влияние на финансовые рынки.

«Разве он (Трамп) не знает, что экономика нестабильна? Разве он не следил за фондовым рынком?», — спросила она на следующий день после того, как индекс Dow Jones рухнул на 500 пунктов, упав до 14-месячного минимума.

В этом случае большинство служащих этих ведомств отправят в принудительный неоплачиваемый отпуск.

Работать продолжат только сотрудники на критически важных должностях. Даже прекращение работы части ведомств может обойтись экономике США в миллиарды долларов, пишет ABC . Долгая приостановка деятельности правительства США потенциально может привести к дефолту в стране, увеличению стоимости государственного долга и обесцениванию доллара.

Однако «шатдаун», если и состоится, продлится недолго, пишет CNBC. Новый конгресс начнет работу в январе 2019 года — Демократическая партия на выборах в ноябре получила большинство. Основной работой над бюджетом 2019 года займется уже новый состав.

В январе 2018-го правительство США уже приостанавливало работу из-за разногласий по параметрам бюджета на 2018 финансовый год. Разногласия между республиканцами и демократами также касались денег на строительство стены на американо-мексиканской границе и оборонных расходов. Тогда компромисс был достигнут.

Стена раздора

Ранее Трамп заявил, что власти Мексики оплачивают строительство стены на границе посредством нового торгового соглашения USMCA, между США, Канадой и Мексикой.

«Мексика платит (ненапрямую) за стену посредством нового USMCA, заменившего NAFTA! Намного больше денег поступает в США. В связи с невероятными угрозами на границе, включая масштабный приток наркотиков и преступников, вооруженные силы США построят стену!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Президент отметил во вторник, что демократы не хотят выделять деньги на возведение бетонных укреплений.

«Но мы не строим бетонную стену, мы строим художественно спроектированную конструкцию из стальных реек», — сказал Трамп.

Стеной Трамп обещал оградить американцев от нелегальной миграции из Мексики — это обещание было центральным в его предвыборной кампании. В июле президент сказал, что строительство уже ведется. Известно с его слов, что уже выделено $3,5 млрд и запрошены еще $5 млрд — в настоящее время — спорные.

Мексика, в свою очередь, не обсуждает с Трампом его планы по возведению пограничной стены, сказал журналистам министр иностранных дел страны Марсело Эбрард . По словам министра, строительство стены — вопрос внутренней политики США. Ранее президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор также отрицал переговоры с Трампом на эту тему. Предыдущая администрация, возглавляемая Энрике Пеньей Ньето говорила, что платить за стену не будет.

Строительство пограничного барьера планируется завершить в 2020 году — это конструкция 1600 км в длину и 9 метров высоту.