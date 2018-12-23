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Трое россиян попали в список самых удачливых миллиардеров 

Российская Газета + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое российских миллиардеров — основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и главные бенефициары "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко — вошли в десятку самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes. Россияне обогнали даже Билла Гейтса и Илона Маска.
С 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018-го состояние Вагита Алекперова выросло на 4,6 миллиарда долларов — до 19,5 миллиарда. Леонид Михельсон разбогател на четыре миллиарда долларов — до 21,1 миллиарда. Геннадий Тимченко увеличил капитал на 3,8 миллиарда долларов — до 18,9 миллиарда.
В сумме трое самых богатых россиян прибавили к своим активам 12,4 миллиарда долларов. И это в два с лишним раза меньше, чем заработал владелец Amazon Джефф Безос, который за год разбогател на 27,9 миллиарда долларов. Сейчас он возглавляет рейтинг Forbes. Его состояние оценивается в 126, 2 миллиарда долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс и главный идейный вдохновитель Tesla Илон Маск замыкают рейтинг счастливчиков: они разбогатели на 2,9 и 2,8 миллиарда долларов соответственно.
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Комментарии2
Экономика , Джефф Безос , Билл Гейтс , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Геннадий Тимченко , Илон Маск , Amazon , Сибур , Microsoft , Лукойл , Новатэк , Forbes
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