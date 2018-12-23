Трое россиян попали в список самых удачливых миллиардеров

С 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018-го состояние Вагита Алекперова выросло на 4,6 миллиарда долларов — до 19,5 миллиарда. Леонид Михельсон разбогател на четыре миллиарда долларов — до 21,1 миллиарда. Геннадий Тимченко увеличил капитал на 3,8 миллиарда долларов — до 18,9 миллиарда.