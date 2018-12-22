Подсчитаны потери богатейших россиян в 2018 году

Общее состояние самых богатых людей России сократилось до 225 миллиардов долларов. За год этот показатель снизился примерно на два процента, сообщает Bloomberg

Агентство отмечает, что потери понесли 16 из 25 указанных в списке лиц. Наиболее неудачным год оказался для бизнесмена Олеги Дерипаски: после попадания под американские санкции его состояние уменьшилось на 5,7 миллиарда долларов.