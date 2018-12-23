Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»

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США продвигают свой газ: Шредер рассказал о «Северном потоке» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Давление США, оказываемое на Европу с целью прекратить строительство газопровода из России в Европу «Северный поток — 2», неприемлемо для ФРГ, равно как и для других самостоятельных стран, заявил бывший немецкий канцлер Герхард Шредер. По его словам, суверенная страна не должна позволять США диктовать, с какими странами ей разрешено торговать.
Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер раскритиковал давление США, оказываемое на Европу с целью прекратить строительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2».
«Американцы оказали огромное давление, чтобы отменить проект. Они делают это не из-за своей любви к Украине, а потому, что хотят сами поставлять газ в Германию — сжиженный газ, который ниже по качеству, но дороже, чем трубопроводный», — рассказал политик в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, суверенная страна не должна позволять США диктовать, с какими странами ей разрешено торговать.
Относительно требований администрации американского лидера Дональда Трампа к Берлину ограничить или приостановить торговлю с различными государствами Шредер указал также на необходимость самостоятельности каждого развитого государства.
«Иран, Китай, Россия: если так будет продолжаться, у нас скоро не останется экономических отношений ни с кем.
Это неприемлемо для зависимой от экспорта страны, такой как Германия. Вы должны сказать это американцам при всем уважении и дружбе», — пояснил бывший немецкий лидер.
По словам представителя ведомства Роберта Палладино, строительство СП-2 является политическим проектом. Кроме того, прекращение реализации проекта нужно для подтверждения роли украинской стороны в энергопоставках в Европу.
«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей», — сказал американский дипломат.
Он заметил, что из-за трубопровода страдает безопасность европейских стран.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал такие заявления «явным и бесцеремонным вмешательством в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение».
«У России есть своя позиция по США. Нам представляются крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки Вашингтона доминировать и вмешиваться в дела других государств.
Такая линия напрямую противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США. И она, очевидно, противоречит интересам России, — ответил сенатор.
Также он указал на уверенность «нахрапистых американцев, пребывающих в иллюзии собственной исключительности и вытекающей из этого вседозволенности».
«Что разочаровывает меня в этой ситуации в первую очередь? Нет, не поведение США, иллюзий на этот счет давно не осталось. Разочаровывает молчание Германии, на интересы которой фактически посягают сейчас США, и пассивность Евросоюза, который никак не реагирует на вторжение американцев в свои суверенные дела. Евросоюз ведь не НАТО, там до сих пор без внешних хозяев обходились. Или я ошибаюсь?» — задался вопросом российский парламентарий.
Чуть ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв депутатов Европарламента аннулировать проект, указала, что, принимая резолюцию против газопровода «Северный поток — 2», европейские парламентарии рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова.
«Выступать против энергетического сотрудничества, его диверсификации, придания взаимодействию действительно современного характера — это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях. Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление — это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках», — сказала дипломат в ходе еженедельного брифинга.
Она напомнила, что в ряде стран закрываются АЭС, при этом также призывают отказаться от российского газа, передает НСН.
За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить», — отметила резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
В конце прошлого месяца сообщалось, что «Газпром» построил около 300 километров газопровода «Северный поток — 2».
«В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии», — говорилось в сообщении компании.
Как отмечалось, реализация проекта идет в соответствии с графиком.
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Экономика , Видео , Статьи , Мария Захарова , Дональд Трамп , Константин Косачев , Герхард Шредер , Газпром , МИД , ЕС , Европарламент , Комитет Совета Федерации по международным делам , НАТО
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