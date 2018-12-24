СМИ: отток инвестиций из РФ стал самым большим за 5 лет

В 2018 году иностранные фонды вывели из России более $1 млрд

К такому выводу пришла газета «Коммерсант» , исходя из данных BofA Merrill Lynch с учетом оценок Emerging Portfolio Fund Research. По оценке издания, за последние 3 недели отток средств инвесторов, ориентированных на российский рынок, составил $330 млн Предыдущий рекорд был поставлен в 2013 году, когда потери фондов составили $3,1 млрд

В январе этого года наблюдался приток инвестиций в размере $500 млн Однако весной был выведен наибольший объем средств: порядка $700 млн Этому способствовала публикация Минфином США «кремлевского списка» в январе. В него вошли чиновники и бизнесмены, против которых могут быть введены санкции. В апреле подоспели и сами ограничения, коснувшиеся, в том числе, металлургического сектора.

В августе в Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях. И отток инвестиций, затихший летом, возобновился в осенние месяцы.

“Санкции против UC Rusal и ряда других компаний в апреле и угроза санкций против госбанков обрушили российские акции, а риск новых ограничений отпугивал возможных инвесторов”, — цитирует издание партнера FP Wealth Solutions Алексея Дебелова.

Кроме того, осенью инвесторов изрядно нервировала ситуация на нефтяном рынке: особенно после того, как котировки на ключевые марки просели ниже отметок в $60 и $55 за баррель.

Впрочем, сокращение притока инвестиций наблюдалось на всех развивающихся рынках, отмечает издание. В 2018 году фонды, ориентированные на emergin markets привлекли на $12 млрд меньше средств, чем годом ранее — лишь $50 млрд Причем большая часть инвестиций приходится на Китай, получивший $31 млрд вложений. Больше всех потеряла Индия: отток инвестиций из фондов страны составил почти $3,5 млрд