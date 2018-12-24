Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.90
$
68.60
98.50
78.26
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.25
76.50
Индексы и котировки Brent
53.76
+0.49 Золото
1264.10
+0.01 РТС
1077.17
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1389
+0.0033
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11

СМИ: отток инвестиций из РФ стал самым большим за 5 лет 

Вести Экономика + ещё 3 55 минут назад
Фото: Reuters
В 2018 году иностранные фонды вывели из России более $1 млрд
К такому выводу пришла газета «Коммерсант», исходя из данных BofA Merrill Lynch с учетом оценок Emerging Portfolio Fund Research. По оценке издания, за последние 3 недели отток средств инвесторов, ориентированных на российский рынок, составил $330 млн Предыдущий рекорд был поставлен в 2013 году, когда потери фондов составили $3,1 млрд
В январе этого года наблюдался приток инвестиций в размере $500 млн Однако весной был выведен наибольший объем средств: порядка $700 млн Этому способствовала публикация Минфином США «кремлевского списка» в январе. В него вошли чиновники и бизнесмены, против которых могут быть введены санкции. В апреле подоспели и сами ограничения, коснувшиеся, в том числе, металлургического сектора.
В августе в Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях. И отток инвестиций, затихший летом, возобновился в осенние месяцы.
“Санкции против UC Rusal и ряда других компаний в апреле и угроза санкций против госбанков обрушили российские акции, а риск новых ограничений отпугивал возможных инвесторов”, — цитирует издание партнера FP Wealth Solutions Алексея Дебелова.
Кроме того, осенью инвесторов изрядно нервировала ситуация на нефтяном рынке: особенно после того, как котировки на ключевые марки просели ниже отметок в $60 и $55 за баррель.
Впрочем, сокращение притока инвестиций наблюдалось на всех развивающихся рынках, отмечает издание. В 2018 году фонды, ориентированные на emergin markets привлекли на $12 млрд меньше средств, чем годом ранее — лишь $50 млрд Причем большая часть инвестиций приходится на Китай, получивший $31 млрд вложений. Больше всех потеряла Индия: отток инвестиций из фондов страны составил почти $3,5 млрд
Вести Экономика: последние новости
Новак: Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки Белоруссия не заложила в бюджет на 2019 год компенсацию от РФ за налоговый маневр Укладкой "Северного потока-2" в Финляндии занялось Pioneering Spirit
Комментарии23
Экономика , Алексей Дебелов , Казначейство США , Bank of America , Конгресс США , Русал , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с рублем перед Новым годом7
В России подскочат цены на связь32
Украина терпит убытки из-за тарифов на транзит газа
РФ хотят лишить подарочных карт1
Российские пенсионеры задолжали банкам 400 млрд рублей12
Видео
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
02:41
Россия решила спасти «умирающее» государство
Экономика Статьи
01:45
Китай выбрал новый курс и пожалел
Рынки Статьи
03:39
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Рынки
00:59
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги
Компании Статьи
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение