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На Украине рассказали об убытках от снижения тарифов на транзит газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В «Укртрансгазе» рассказали об объёмах убытков, связанных со снижением тарифов на транзит газа.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте компании.
Как говорится в заявлении, в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 млрд гривен.
«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», — указывается в пресс-релизе.
Отмечается, что в компании вместе с этим перечислили факторы, которые приводят к дефициту средств, в частности, ограничение закупок газа с необходимых 3,3 млн до 2,6 млн кубометров, а также занижение закупочных цен на голубое топливо.
Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вдвое снизила тарифы для АО «Укртрансгаз» на услуги транспортировки природного газа.
24 декабря глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в начале 2019 года у компании могут возникнуть трудности с закупкой газа.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Нафтогаз
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