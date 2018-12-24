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Рейтинг Украины вырос по версии Moody`s 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: ТАСС
Оценка улучшена до Саа1 со «стабильным прогнозом».
Рейтинг Украины по версии международного агентства Moody`s повышен с уровня Саа2 до оценки Саа1. Прогноз при этом изменился с «позитивного» на «стабильный».
В агентстве отмечают, что благодаря новой программе сотрудничества Киева с МВФ улучшились условия доступа Украины к внешним рынкам капитала. Кроме того, это позволило снизить риск дефолта.
В числе других факторов, повлиявших на изменение рейтинга, эксперты агентства отметили ожидания положительного эффекта от проводящихся в стране реформ, которые будут способствовать в том числе снижению коррупции.
Однако то, что прогноз дальнейшего развития был пересмотрен в сторону «стабильного» сигнализирует о высокой степени зависимости Украины от международных доноров, и, в частности, от МВФ. Причем прочная взаимосвязь наблюдается как в финансовом плане, так и в том, что касается процесса реформирования.
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Экономика , Международный валютный фонд
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