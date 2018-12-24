Представлен список мегапроектов на триллионы рублей

Правительство получило от крупнейших компаний список инвестиционных проектов, в которые они готовы вложиться, пишет РБК. Общий объем затрат оценивается в 15,3 триллиона рублей.

По данным издания, перечень проектов обсуждался на совещании у министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова . В нем также принимали участие представители федеральных и региональных органов власти.

Они обсуждали расширение существующих инвестиционных программ крупного бизнеса. Его представители презентовали несколько проектов в области экологии, развития экспорта, цифровой экономики, здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

При этом не все средства компании вложат самостоятельно — они ограничатся примерно тремя триллионами, остальное планируется привлечь с рынка.