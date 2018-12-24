Себе в убыток: как Киев борется с «Северным потоком»

Газотранспортная «дочка» «Нафтогаза» предупредила о дефиците в размере $800 млн из-за снижения тарифа на прокачку газа. Соответствующее решение регулятор принял ранее для усиления конкурентной борьбы с «Северным потоком». Из-за нехватки денег у компании могут возникнуть проблемы с закупкой газа для балансировки ГТС. «Нафтогаз» ранее также говорил о проблемах с деньгами для закупки газа.

«Укртрансгаз» (дочернее предприятие «Нафтогаза Украины», осуществляющее транзит и распространение газа внутри страны) в этом году ожидает дефицит в размере 22 млрд гривен (порядка $ 800 млн), что чревато серьезными проблемами не только для самого предприятия, но и потребителей газа.

Причиной такого положения вещей в компании называют новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода. 21 декабря Национальная комиссия по госрегулированию в энергетике и коммунальном хозяйстве (НКРЕКП) вдвое сократила их со следующего года.

Как пояснила глава НКРЭП Оксана Кривенко, это решение приведет к снижению оптовых цен на газ на Украине, а газотранспортная система (ГТС) получит стимул увеличить загрузку газопроводов и хранилищ газа.

«Нам надо выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность ГТС», — написала она в своем Фейсбуке, уточнив, что с 1 января цена транспортировки 1 тыс. куб. м газа по трубам на Украине снизится с $12,47 до $6,04 в сутки.

Эта ситуация кураторам ГТС Украины не очень понравилась.

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонтов и осуществления капитальных инвестиций», — предупредили в компании.

Расходы на оплату труда, предусмотренные НКРЕКП во временном тарифе, на 25% ниже обязательства АО «Укртрансгаз» по коллективному договору.

Временный тариф не базируется на использовании амортизации основных средств по регуляторной базой активов и рассчитан без корректировок на недополученный доход в предыдущих периодах, когда установленные регулятором тарифы так и не вступили в силу, подчеркивается в сообщении «Укртрансгаза».

Кроме того, при расчете тарифов регулятор, утверждают в «Укртрансгазе», необоснованно ограничил на 10 млрд грн средства, доступные компании для осуществления капитальных инвестиций. Эти действия обжалуются компанией в судебном порядке, подчеркивается в сообщении на ее сайте.

И, наконец, продление действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году, убеждены в «Укртрансгазе».

Таким образом, попытавшись повысить конкурентоспособность украинской трубы на фоне «Северного потока», Киев поставил под угрозу саму ее работоспособность.

Противостояние Украины новым газотранспортным проектам России идет давно. В частности, Киев активно борется со строительством нового маршрута по дну Балтийского моря, минующего транзитные государства, «Северным потоком-2» мощностью 55 млрд куб м газа в год. Его запуск может лишить Украину более половины нынешних объемов транзита российского газа в ЕС , а следовательно, и доходов в бюджет.

В конце прошлого месяца сообщалось, что реализация проекта идет в соответствии с графиком. «В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии», — говорилось в сообщении «Газпрома» . 23 декабря представители компании-оператора проекта Nord Stream 2 сообщили, что началась укладка труб в водах Финляндии.

«Всего в настоящее время уже уложено около 370 километров газопровода», — сообщили в компании.

Между тем, новая российская труба не единственная проблема украинских газовиков.

О нехватке денег 22 декабря заявил «Нафтогаз». Его руководитель Андрей Коболев написал в Фейсбуке, что компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа в пик отопительного сезона. Складывающаяся ситуация поставит под угрозу проекты по добыче газа и осовремениванию газотранспортной системы Украины, подчеркнул он.

«В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн», — отмечал Коболев.

Причины проблем — в льготных ценах на газ, отсутствии господдержки и накопившейся задолженности со стороны потребителей, в первую очередь облгазов, большую часть которых контролируют структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа

Правительство, по словам Коболева, должно выполнить требования закона «О рынке газа» и начать платить предприятиям группы Нафтогаз компенсацию за выполнение «спецобовьязкив» (обеспечения поставок топлива ряду предприятий на льготных условиях — прим.ред.).