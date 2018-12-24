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Отсталость российской экономики объяснили проблемой 90-ых годов 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост экономики в России значительно ограничен демографическими проблемами, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС со ссылкой на RT.
По его словам, статистика показывает, что демографическая ситуация стала ключевой проблемой, и на экономике негативно отражаются тенденции, сформировавшиеся в 1990-е годы.
Предложение рабочей силы сейчас ограничено и решить эти проблемы будет непросто, каждая мера будет «иметь последствия в долгосрочной перспективе», подчеркнул министр.
В 2019 году в России начнется национальный проект «Демография», который продлится до 2024 года. На его реализацию планируется выделить 3,5 триллиона рублей. В него входят следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения».
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что Россия достигла исторического минимума регистрируемой безработицы — количество безработных составило 684 760 человек.
Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин отмечал, что, хотя президент Владимир Путин поставил цель поднять темпы роста российской экономики выше среднемировых, она переживает глубокий застой. Темпы роста последние десять лет не превышают одного процента, в то время как по итогам 2017 года среднемировые темпы роста ВВП составляют 3,7 процента.
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Экономика , Рынки , Алексей Кудрин , Максим Орешкин , Максим Топилин , Владимир Путин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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