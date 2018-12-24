Отсталость российской экономики объяснили проблемой 90-ых годов

Рост экономики в России значительно ограничен демографическими проблемами, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин , передает ТАСС со ссылкой на RT.

По его словам, статистика показывает, что демографическая ситуация стала ключевой проблемой, и на экономике негативно отражаются тенденции, сформировавшиеся в 1990-е годы.

Предложение рабочей силы сейчас ограничено и решить эти проблемы будет непросто, каждая мера будет «иметь последствия в долгосрочной перспективе», подчеркнул министр.

В 2019 году в России начнется национальный проект «Демография», который продлится до 2024 года. На его реализацию планируется выделить 3,5 триллиона рублей. В него входят следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения».

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что Россия достигла исторического минимума регистрируемой безработицы — количество безработных составило 684 760 человек.