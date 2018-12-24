Рекорды и вызовы: как изменилась мировая экономика в 2018 году

Для глобальной экономики уходящий год оказался настоящим тестом на выносливость. За последние 12 месяцев мир столкнулся с торговыми войнами, обвалами на фондовых, валютных и цифровых рынках, ростом антиевропейских настроений в ЕС , а также рекордными скачками цен на нефть. При этом произошли и совершенно неожиданные изменения: потепление отношений США и КНДР, а также массовый разворот многих государств в сторону отказа от доллара. Самые важные события мировой экономики 2018 года — в материале RT.

Для мировой экономики 2018 год запомнился новыми рекордами и серьёзными вызовами. Рост глобального ВВП остался вблизи прошлогодних значений, но некоторые предсказанные экспертами риски в конечном итоге реализовались.

В начале года в мире наметилось существенное снижение геополитической напряжённости, что пошло на пользу глобальной экономике и финансовым рынкам, напомнил в беседе с RT генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио. Прежде всего эксперт указывает на потепление в отношениях КНДР с США и Южной Кореей.

Впрочем, по оценке Роберто д'Амброзио, усиление торгового протекционизма, отток капитала с развивающихся рынков, укрепление позиций евроскептиков в ЕС вызвали серьёзную озабоченность экспертного сообщества по поводу замедления роста мирового ВВП.

Битва тарифов

Наибольшее влияние на развитие мировой экономики в 2018 году оказала развязанная Соединёнными Штатами торговая война с Китаем. По оценке экспертов, тарифное противостояние двух стран в первую очередь отрицательно сказалось на уровне глобального спроса.

В начале года США обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, результатом действий Китая стал огромный торговый дефицит Штатов с азиатской республикой объёмом $375 млрд

В мае страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами в размере 25% и 10% половину китайского экспорта (суммой $250 млрд). В ответ Пекин ввёл тарифы (от 5% до 10%) на импорт американской продукции на $60 млрд, после чего Вашингтон пригрозил ввести пошлины на все поставки из азиатской республики.

Примечательно, что в ноябре две крупнейшие экономики мира вновь обменялись критикой в адрес друг друга на саммите АТЭС . В результате участникам форума впервые не удалось подписать итоговую декларацию. При этом уже в начале декабря на саммите G20 в Аргентине Вашингтон и Пекин неожиданно для наблюдателей договорились о перемирии — США пообещали не повышать пошлины с 1 января 2019 года. Стороны условились за 90 дней заключить торговую сделку.

Вместе с тем, по мнению экспертов, назревшее потепление в отношениях двух стран может быть нарушено арестом в Канаде финансового директора компании Huawei по запросу американских властей. Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что мировые рынки расценивают это действие как инструмент шантажа в торговых переговорах США и Китая.

Впрочем, большинство опрошенных RT экспертов рассчитывают на урегулирование торгового конфликта. Так, одновременно с ожидаемым снижением роста ВВП Китая экономисты указывают и на замедление американской экономики в результате тарифного противостояния.

«Сам факт возвращения стран к обсуждению компромисса является предпосылкой для мирного урегулирования спора и положительным сигналом для мировой экономики. Заметим, что в последних заявлениях Трамп активно призывает ФРС к смягчению монетарной политики в 2019 году для поддержания экономического роста США. В этих комментариях глава Белого дома фактически впервые признаёт деструктивное воздействие торгового конфликта на экономику Штатов», — уточнил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Денежный побег

Дополнительное давление на мировую экономику оказала и денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США. Американский регулятор четыре раза повысил свою ставку в 2018 году — до 2,25—2,5% годовых. Действия ФРС вызвали рост доходности облигаций США и спровоцировали отток капитала с развивающихся рынков.

Сергей Дроздов подчеркнул, что в зоне повышенного риска оказались экономики Турции, Аргентины и ЮАР. С начала года турецкая лира упала к доллару почти на 40%, аргентинский песо рухнул на 105%, южноафриканский ранд ослаб на 15%. Ключевой индикатор фондовых рынков развивающихся стран — индекс MSCI Emerging Markets — за последние 12 месяцев сократился почти на 20%.

Любопытно, что политика ФРС и усиление геополитических рисков негативно отразились и на фондовом рынке самих Соединённых Штатов. Инвесторы активно выводили средства из акций американских компаний и, чтобы обезопасить свои деньги, вкладывали их в казначейские облигации Минфина США

Apple, Netflix, Опасения игроков по поводу геополитических угроз ослабли летом, после потепления в отношениях Штатов и КНДР. Но на фоне ужесточения политики ФРС и усиления споров Вашингтона и Пекина продолжились распродажи акций. По словам Роберто д'Амброзио, сильнее всего в 2018 году пострадали ценные бумаги американских компаний технологического сектора. Наибольший удар пришёлся на Facebook, Amazon Google . В начале декабря высокотехнологичный индекс NASDAQ обвалился до минимума с ноября 2017 года.

Нефтяное волнение

Для мирового рынка нефти 2018 год стал периодом новых ценовых рекордов, но всё же оказался непростым. В сентябре стоимость энергосырья эталонной марки Brent впервые за последние четыре года превысила уровень $87 за баррель.

«Как и в 2017 году, существенное влияние на нефтяные цены оказало соглашение по заморозке добычи ОПЕК+. На наш взгляд, поддержание баланса на рынке на 90% является заслугой экспортёров, выполнявших условия договора в течение года», — отметил Антон Покатович.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК и 11 стран вне картеля (включая Россию) договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки для выравнивания спроса и предложения на мировом рынке сырья. В июне 2018-го баланс был достигнут, и для его поддержания участники сделки решили вновь нарастить производство углеводородов на 1 млн баррелей в день.

Нефтекартель одобрил возобновление добычи, чтобы смягчить риски резкого роста цен на нефть. Кроме того, страны-экспортёры хотели уберечь мировой рынок от возможных перебоев в поставках энергосырья из некоторых государств. Речь идёт о падении нефтепроизводства в Венесуэле и Мексике, а также сокращении экспорта углеводородов из Ирана на фоне санкций США.

К осени энергосырьё начало уверенно дешеветь как раз из-за увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии, России и ещё некоторых странах соглашения ОПЕК+. С октября по декабрь котировки Brent упали почти на 35% — до $56 за баррель. На этом фоне страны-экспортёры вновь заговорили о сокращении производства.

При этом участникам сделки было нелегко решиться на новую заморозку добычи. Санкционное давление США не позволяет Ирану снизить добычу нефти, а в России этот процесс затруднителен в холодное время года. В результате разгоревшихся споров между странами переговоры затянулись на два дня. В конечном итоге Москве разрешили постепенно сокращать производство, а для Ирана и вовсе сделали исключение.

Согласно достигнутым договорённостям, государства начнут снижать ежесуточную добычу в первой половине 2019 года на 1,2 млн баррелей.

Впрочем, решение ОПЕК+ пока не остановило падение нефтяных цен — с начала декабря котировки Brent упали почти на 15% и впервые с октября 2017 года начали опускаться ниже $54 за баррель. Однако эксперты не исключают, что соглашение ОПЕК+ может спровоцировать рост котировок в диапазоне $65—70 за баррель уже в новом году.

Валютный бунт

В уходящем году дедолларизация стала одной из самых обсуждаемых тем среди глав государств и представителей бизнеса по всему миру. На фоне зависимости мировой экономики от американской валюты многие страны не исключили в будущем постепенного отказа от долларовых операций и перехода на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами.

Первыми в 2018 году на путь дедолларизации стали Китай (с запуском нефтяных фьючерсов в юанях) и некоторые страны ЕС (с пока номинальным желанием торговать с Ираном в евро, чтобы обойти американские санкции). Ограничения Вашингтона для иранской энергоотрасли и угроза отключить Тегеран от платёжной системы SWIFT могут серьёзно ударить по европейскому бизнесу в исламской республике. По этой причине ЕС приступил к разработке собственного механизма расчётов.

«В теории переход на систему расчётов, основанную на евро, возможен и технически не так сложен, но такие изменения не могут произойти за одну ночь. Подобные преобразования ударят по самой главной опоре доминирования США над остальным миром. Поэтому Штаты будут делать всё возможное, чтобы отстоять глобальное превосходство доллара», — добавил Роберто д'Амброзио.

Цифровое отчаяние

К знаковым событиям в мировой экономике за прошедшие 12 месяцев эксперты относят и масштабный обвал рынка криптовалют. Конец 2017 года запомнился миру невероятным ажиотажем вокруг цифровых денег. Биткоин вошёл в пятёрку крупнейших валют мира, а его цена превысила $20 тыс. Уже тогда на фоне стремительного удорожания электронных монет многие экономисты всерьёз стали предупреждать об угрозе очередного финансового пузыря.

Опасения экспертов подтвердились в январе 2018 года. Криптовалютный рынок рухнул, и любые попытки котировок вернуться к прежним рекордам заканчивались ещё большим спадом. Снижению стоимости электронных монет способствовали усиление глобального регулирования отрасли, регулярные хакерские атаки на криптобиржи, запрет рекламы цифровых денег известными интернет-компаниями, а также вывод средств крупными инвесторами в реальные деньги.

«Все попытки роста были связаны с частными случаями — хардфорки (технологические расколы криптовалют), обновления, расширения, покупки, заключения соглашений о сотрудничестве. Не было какого-то мощного события, чтобы переломить общий нисходящий тренд. Любым рынком руководит психология, а для криптовалют это актуально вдвойне», — пояснил в беседе с RT старший аналитик компании BestChange.ru Никита Зуборев.

Сегодня биткоин торгуется вблизи отметки $3,8 тыс., но эксперты при этом в своих прогнозах не спешат «хоронить» криптовалюты. Как объяснил в интервью RT советник президента Европейской юридической службы по цифровым рынкам Владимир Анников, после ухода инвесторов-любителей и спекулянтов с рынка криптовалютная отрасль всё больше интересует профессиональных участников и крупные финансовые институты.

Треск в союзе

В 2018 году власти ЕС вместе с Международным валютным фондом (МВФ) объявили о завершении многолетнего кризиса в Греции. При этом любопытно, что соседняя Болгария — самая быстрорастущая экономика региона — после резкого ускорения инфляции потеряла возможность скорого вхождения в еврозону. Высокие уровни бедности и коррупции, падение иностранных инвестиций и необходимость сокращать социальные расходы заставили страну даже отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-2019».

При этом эксперты отмечают и заметный рост антиевропейских настроений в некоторых государствах ЕС. В первую очередь речь идёт об Италии. Руководство страны пошло против указаний Еврокомиссии (ЕК) и утвердило повышение дефицита бюджета до 2,4% на 2019 год. По оценке ЕК, существенная разница между доходами и расходами итальянской казны способствует разрастанию огромного госдолга республики и ставит под сомнение его финансовую стабильность.

Похожая ситуация наблюдалась и в Испании. Мадрид также отказался следовать жёстким требованиям ЕС — вместо сокращения дефицита бюджета и госдолга премьер-министр страны Педро Санчес одобрил рост социальных расходов.

Любопытно, что по пути сопротивления правилам ЕК собирается пойти и Франция — вторая экономика Европы. В надежде на остановку массовых протестов и народного недовольства реформами Париж намерен повысить зарплаты, ослабить налоговую нагрузку и тем самым увеличить расходы государственной казны почти на €10 млрд В результате Франция рискует вновь нарастить дефицит бюджета выше 3%-ного лимита и усилить нагрузку на госдолг объёмом почти 100% ВВП.

Одновременно с ростом антиевропейских настроений ЕС начал фиксировать замедление экономики региона. По данным Евростата, в третьем квартале 2018 года ВВП Евросоюза вырос лишь на 0,3% — это минимальное значение с середины 2016 года. Наиболее серьёзным негативным фактором Сергей Дроздов считает экономическое торможение в Германии. С июля по сентябрь валовый внутренний продукт страны увеличился на 1,1%, при этом в 2017 году соответствующее значение составило 2,6%.

Точка невозврата

В своём последнем отчёте МВФ ухудшил прогноз по росту мирового ВВП с 3,9% до 3,7% в 2018 и 2019 годах. По оценке Сергея Дроздова, на сегодняшний день глобальная экономика вплотную подошла к пику очередного экономического цикла, после прохождения которого возможен новый период замедления.

Согласно ожиданиям МВФ, замедление преимущественно затронет развивающиеся страны. Так, в своём последнем отчёте организация уже понизила прогноз по росту в 2018 году ВВП Бразилии (с 2,3% до 1,4%), Мексики (с 2,3% до 2,2%), ЮАР (с 1,5% до 0,8%), Индии (с 7,4% до 7,3%), Турции (с 4,4% до 3,5%), Аргентины (с 2% до -2,6%) и других стран.