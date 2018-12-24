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В Швеции началось строительство газопровода «Северный поток — 2» 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Строительство газопровода "Северный поток — 2", который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, дошло до экономической зоны Швеции, сообщает шведское радио SR.
Поясняется, что в воскресенье судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны и начало установку труб. В порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы, работа по их установке на пути маршрута будет вестись до лета 2019 года. Порт в связи со строительством нанял 110 человек, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест.
"Северный поток — 2" — это две нитки газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод строится рядом с "Северным потоком".
Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту приняли участие также Польша, Литва, Латвия и Эстония. Однако до сих пор остается неясным, по какому именно маршруту пройдет строительство газопровода близ Дании, так как датские власти пока не объявили о своем решении по этому вопросу.
Компанией, cозданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток — 2", является Nord Stream 2 AG.
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Экономика , В мире , Европа
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