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Число безработных в России за неделю увеличилось на 1,8% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю увеличилась на 1,8% и составила более 673 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.
"С 12 по 19 декабря 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,8% и составила 673 тыс. 320 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 756,1 тыс. человек", — говорится в сообщении.
Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 122 тыс. 098 человек, добавили в пресс-службе. При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн
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Экономика , Минтруд
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