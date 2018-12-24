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Какие санкции ждут Россию в новом году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) заявили, что в 2019 году санкционное давление на Россию будет расти, и стране грозит «новое Солсбери». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад РСМД.
Санкции, которые против России могут ввести в 2019 году, зависят от ситуации на Украине, внутриполитических ситуаций в США и Евросоюзе и политического «черного лебедя». В 2018 году, по словам экспертов, главным «черным лебедем» стало дело Скрипалей. Инцидент с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «создал почву для новых инцидентов». Эксперты оценили риски «нового Солсбери» как высокие.
В РСМД считают, что России не стоит ожидать радикальных санкций по Сирии: даже в случае провокаций с использованием химоружия речь может идти только о точечных мерах против российских граждан и компаний.
По мнению экспертов, в зоне наибольшего риска из-за выполнения закона PL 115–44 (CAATSA, «О противодействии противникам Америки посредством санкций») может оказаться газопровод «Северный поток-2» и российский военно-промышленный комплекс.
С помощью закона PL 102–182 «О контроле и уничтожении химического и биологического оружия» США могут запретить американским финансовым институтам кредитовать Россию (кредитование уже ограничено), свернуть экспорт и импорт или отказать российским авиакомпаниям в полетах в США. По мнению экспертов, меры против авиакомпаний невыгодны самим американским властям.
Эксперты РСМД отметили, что Конгресс США может принять новые законы, позволяющие ужесточить санкции против РФ. В этом случае основной проблемой для Москвы станет усиление санкций против энергетического и финансового секторов.
Также санкции (персональные и маловероятные секторальные) могут последовать по итогам расследования о возможном вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс. Кроме того, США будут вводить «санкции за нарушение санкций» против компаний-нарушителей санкционного режима.
В РСМД подчеркнули, что в 2018 году против России действуют различные санкции 37 стран.
Комментарии
Экономика , Сергей Скрипаль , ЕС , Конгресс США
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