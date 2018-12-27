В России разрешат выращивать наркосодержащие растения

Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать в России наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств. Это позволит организовать производства полного цикла на территории России. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания правительства.

«Согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовые лекарственные формулы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны», — сказал он. Мантуров отметил, что сейчас Россия закупает за рубежом почти 100% субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики.

По словам Мантурова, право выращивать необходимые растения могут получить два предприятия.