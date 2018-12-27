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В России разрешат выращивать наркосодержащие растения 

BFM.RU + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать в России наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств. Это позволит организовать производства полного цикла на территории России. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания правительства.
«Согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовые лекарственные формулы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны», — сказал он. Мантуров отметил, что сейчас Россия закупает за рубежом почти 100% субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики.
По словам Мантурова, право выращивать необходимые растения могут получить два предприятия.
В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула, что 9 из 10 стран, в которых производятся такие закупки, ввели санкции в отношении России.
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Комментарии
Экономика , Вероника Скворцова , Денис Мантуров
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